Tudja, melyik a legismertebb karácsonyi történet a világon, vagy azt, hogy mikor jelent meg az első divatlap? Esetleg azt, hogy hol jelent meg az első folytatásos regény? Mutatjuk.

1. Aki felfedezte az ünnep varázsát

Talán nincs is olyan ember a Földön, aki ne ismerné Charles Dickens Karácsonyi ének című könyvét. A kisregény 1843. december 19-én jelent meg, és a mizantróp, zsugori Ebenezer Scrooge-ról szól, aki a szentestén őt meglátogató szellemeknek köszönhetően rádöbben, milyen gonoszul élte addig az életét, és reggel már egy új emberként ébred. Sokan úgy tartják, hogy Dickens volt az első író, aki felfedezte a karácsony varázsát. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy neki (pontosabban a történetet illusztráló művésznek) köszönhetjük a fehér karácsony mítoszát is. Angliában manapság elég szokatlan a decemberi hóesés, az 1810-es években viszont legendásan hideg, havas telek voltak a szigetországban - valószínűleg e gyerekkori fehér karácsonyoknak az emléke köszön vissza Dickens megannyi ünnepi írásában.

2. A képek ereje

Senki sem tudja biztosan, hogy ki állította az első karácsonyfát. De ha valóban Luther Mártoné, a reformáció atyjáé az érdem, akkor azt feltételezhetnénk, hogy a 16. században már gyönyörű képekkel illusztrált olvasnivalók kerülhettek a zöld ágak alá - akár Gutenberg 1450 körül megnyíló nyomdájából. Az első illusztrált magazinok azonban csak jóval később, az 1830-as években terjedtek el, amikor sikerült a fametszetek és a szöveg együttes nyomtatását megoldani, és ezzel a kiadók számára az olvasni nem vagy csak kevésbé tudó rétegek is elérhetővé váltak.

3. A divat népszerűsítői

Az első divatlapok Franciaországban születtek meg, a divatot ezt megelőzően csupán a felöltöztetett divatbabák népszerűsítették. (A hölgyek Párizsból várták a "nagy Pandorát", amely a társasági toaletteket mutatta be, míg a "kis Pandora" a házi öltözékek terén igazított el.) Az első nyomtatott divatlapok egyike, a francia Galerie des Modes már divatmetszeteket is közölt, a Weimarban megjelenő Journal des Luxus und der Moden pedig - a divatképek mellett - regényrészletekkel és színházi beszámolókkal is kedveskedett olvasóinak.

4. Történetek folytatásokban

Nem csak a divatlapokat, de a folytatásos regényeket is a franciák találták ki - legalábbis Heltai Jenő szerint, aki kinyomozta, hogy egy bizonyos Alexis Ponson de Terrail Rocambole című regénye lehetett az első ilyen mű a 19. század derekán. Jókai Mór legismertebb műve, az Egy magyar nábob is eredetileg így, folytatásokban jelent meg 1851-ben a Pesti Naplóban, kitűnő szórakozást nyújtva olvasóinak a karácsonyi várakozás heteiben.

5. A "túl karácsonyi" történet

A magyar szépirodalomban a fenyőállítás szokásáról Jókai Mór tudósított először. Az 1856-ban született, Melyiket a kilenc közül? című elbeszélésében János mester, a szegény özvegy csizmadiamester ezer forintért sem tud választani kilenc gyermeke közül, hogy melyiket adja örökbe a gazdag háziúrnak. Szőts István rendező már 1943-ban filmre akarta vinni a történetet, a Jókai-jogokat azonban a Londonban élő második feleség, Nagy Bella nem adta át a britekkel hadban álló, németekkel szövetséges Magyarországnak. Az 50-es évekre a jogok elévültek, 1955-ben viszont "túl karácsonyinak" minősítették a forgatókönyvet, 1956. októberében pedig történelmi okokból nem kerülhetett sor a forgatásra. Végül a novellából rendezett rövidfilm 1957-ben készült el, és a velencei filmfesztiválon díjat is nyert.

6. A rekorderek

Karácsonyi olvasgatásban az izlandiak kétségkívül verhetetlenek. Jolabokaflodnak hívják a szokást, amelynek lényege, hogy a szenteste a "karácsonyi könyváradat" jegyében telik. Ilyenkor az emberek könyveket ajándékoznak egymásnak, majd az egész ország népe az ajándékba adott olvasnivalókat bújja.

