Ennyit veszekszünk az éhség miatt

Egy nemrég készült felmérés kiderítette, mennyit vitatkozunk másokkal azért, mert az éhség miatt felhúzzuk magunkat.

A legtöbb ember könnyebben lesz mérges, ha korog a gyomra . Az éhség következtében kialakult ingerült állapotra már külön szó is létezik: az angolban az angry (dühös) és a hungry (éhes) szavak összevonásából keletkezett a hangry, vagyis az éhdühös.

Kihat a kapcsolatainkra is

Ez az állapot erőteljesebben befolyásolja kedélyállapotunkat és mindennapjainkat, mint gondolnánk. Egy kétezer amerikai felnőtt részvételével készült felmérés eredményei szerint a jelenség heti szinten átlagosan négy vitához vezet.

Könnyebben leszünk mérgesek, amikor éhesek vagyunk. Fotó: Getty Images

Miért leszünk éhdühösek?

túl sokáig kell várnia arra, hogy végre ehessen. 45 százalék akkor érzi magát az A válaszadók 49 százaléka főleg akkor érez dühöt, amikor. 45 százalék akkor érzi magát az éhsége miatt ingerültnek, ha nem eszik eleget, 41 százalék pedig akkor, amikor nem igazán ízlik neki, amit eszik.

Éhesen ezért leszünk mérgesek - olvassa el a részleteket itt!

A válaszadók 23 százalékánál az is hozzájárulhat az éhdühösség kialakulásához, ha valami finomat áldoznak be valami egészségesért. Ennek is van már neve az angolban: "snackrifice", vagyis nasifeláldozás. A kutatásban résztvevők válaszai alapján átlagosan nagyjából ezerszer hozunk ilyen döntést egy évben, ami napi szintre lebontva körülbelül három lehet. A válaszadók 65 százaléka gyakran érzi magát éhdühösnek, amikor egészséges nasikat választ, 62 százalék pedig abban is biztos, hogy az egészséges táplálkozás kedvéért le kell mondania a jó ízről.

Miért választjuk az egészséges ételeket?

Nem a fogyás a legfontosabb motiváció, amikor az egészségesebb nassolnivalót választjuk - azt kockáztatva, hogy emiatt ingerültek leszünk és összeveszünk másokkal. Az alanyok fő motivációja az, hogy "tisztább" hozzávalókat szeretnének fogyasztani - ezt a válaszadók fele jelölte be. Szintén 50 százaléknak fontos, hogy tudatosabban figyelje az ételek összetevőit.