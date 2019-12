Ennyi idősen találjuk meg az életcélunkat

Egy amerikai tanulmány szerzői szerint leginkább a hatvanas éveinkben járva jöhetünk rá, mi dolgunk a világban. Életcélunk megtalálása pedig szorosan összefügg az egészségi állapotunkkal is. A tudósok több mint ezer alanyt vontak be kutatásukba, a 21 évesektől a százéves kort is megélt emberekig. A résztvevőknek egy tesztet kellett kitölteniük, amelyben olyan állításokat kellett értékelniük, mint például "Még keresem az életcélomat/küldetésemet" vagy "Már találtam egy számomra kielégítő életcélt".

A nyugdíjazással járó változások hozzák elő ismét az új célok keresését. Fotó: iStock

Miért éppen 60 évesen?

A pontos mérési módszereket nem közölték, de a kutatók végül azt állapították meg, hogy azok, akik már megtalálták az életcéljukat, jobb állapotban voltak lelkileg és fizikailag is, valamit alacsonyabb volt náluk a korai halál kockázata is. Ezzel szemben az életük értelmét még keresők mentális egészsége és kognitív funkciói is rosszabbak voltak, ráadásul a szakértők szerint évekkel rövidebb élettartamra is számíthattak.

De vajon miért éppen a hatvanas években találhatjuk meg a legnagyobb valószínűséggel az életcélunkat? A professzorok szerint azért, mert a húszas éveinkben járva még mindenben bizonytalanok vagyunk - önmagunkban is -, a harmincas, negyvenes, ötvenes éveinkben pedig a családra és a munkára koncentrálunk. Így csak a nyugdíjazással járó változások hozzák elő ismét az új célok keresését.

Tovább élhet, akinek van életcélja

Egy szintén idén publikált, csaknem 7 ezer középkorú amerikai alany bevonásával készült tanulmány szerzői pedig arra a következtetésre jutottak, hogy azok, akiknek nincs fontos céljuk, kétszer nagyobb valószínűséggel hunynak el öt éven belül, mint azok, akik tudják, miért élnek. Ezt nem befolyásolja az anyagi helyzet, a nem, a bőrszín és a neveltetés sem. A kutatók szerint az életcél megfogalmazásának fontosabb szerep juthat a korai halál megelőzésében, mint az alkohol és a dohányzás kerülésének, valamint a rendszeres sport beiktatásának.

A tudósok a tervek szerint tovább vizsgálják majd, hogy például a bölcsesség, a magány és az együttérzés hogyan befolyásolhatják az életcélunk megtalálását, illetve, hogy a stressz és az öregedés biomarkerei hogyan függhetnek össze ezzel.