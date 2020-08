Együtt énekelt szívátültetésre váró betegével a doktornő

Sokan egyetértenek abban, hogy nemcsak a szakmai tudás tesz valakit jó orvossá, hanem az is, ha a megfelelő pillanatban lelki támaszként is a betegei mellett tud állni. Alighanem ilyen orvos lehet a Los Angeles-i Cedars-Sinai kórház fiatal doktornője, Lily Stern is, aki nemrég dalra fakadt egy szívátültetésre váró betegével - írja a webMD.

A Stand By Me című világslágert énekelték együtt, amit a beteg, egy Sean Tiwanak nevű hawaii zenész ukulelén is kísért. A közös éneklésről videó is készült, és a megható felvételt egyre többen nézik meg:

Énekléssel szeretett volna enyhíteni a negatív érzéseken

Az 53 éves zenész egyébként nemcsak a kórházi tartózkodást és a betegségével járó fizikai tüneteket - például a gyengeséget - viselte nehezen, hanem a magány és a szomorúság is megviselte. Hiába próbálta rábeszélni betegtársait, hogy énekeljenek vele, ezzel közösen enyhítve a negatív érzéseken, senki sem volt erre hajlandó - míg meg nem érkezett hozzá Stern doktornő, aki megszorította a kezét, és elénekelte vele ezt a sokak által ismert és szeretett dalt.

Elképzelhető, hogy ez az erkölcsi és emberi támasz is hozzásegítette a zenészt, hogy könnyebben viselje szívtranszplantációját, amelyre két nappal a duett után került sor. A kórház tájékoztatása szerint a műtét kiválóan sikerült, és Sean Tiwanakra gyors felépülés vár.