Az olvasás ezért egészséges

Stresszoldó tevékenység

Hogyan hat a stressz a szervezetre? Részletek itt.

A krónikus stressz egészségkárosító hatása közismert. Számos betegség kialakulásának kockázatát fokozza, ezért minden olyan eszköz, amely kicsit is enyhíti a stresszt, egészségesnek tekinthető. Az olvasás is e körbe tartozik: egy tanulmány szerint a rendszeres olvasás akár 68 százalékkal is csökkentheti egy ember stressz-szintjét, azaz hatékonyabb még a sétánál és a zenehallgatásnál is.

A rendszeres olvasás számos módon óvja az egészségünket

Az agyat rendszeresen stimuláló tevékenységek azért is fontosak, mert segítik az Alzheimer-kór kialakulásának megelőzését, késleltetését. Egy korábbi kutatás során boncolási eredmények összehasonlítása révén derült ki, hogy azok agyában, akik életükben sokat olvastak, kevesebb szöveti károsodás és olyan lerakódás jött létre, amelyek hajlamosítanak az Alzheimer-kórra és a memóriavesztésre.

Álmatlanság ellen

Inszomniával, álmatlansággal küzdők számára szintén jó ötlet, ha lefekvés előtt fellapoznak egy könyvet. Fontos, hogy ne telefonon vagy valamilyen elektronikus eszközön olvassunk ilyenkor, mert az ezekből az eszközökből áradó kék fény megzavarhatja a cirkadián ritmust.

A rendszeres olvasás akár az életet is meghosszabbíthatja egy brit kutatás szerint, amely arra az eredményre jutott, hogy azok az emberek, akik tagjai valamilyen könyvklubnak, hosszabb ideig élnek. Az olvasás mellett hozzájárul ehhez az is, hogy az ilyenkor folytatott társasági élet szintén óvja a szellemi és érzelmi egészséget. Egy másik kutatás szerint a rendszeres olvasás a depresszió kockázatát is csökkentheti, akár 28 százalékkal is, továbbá enyhítheti a kedélybetegség tüneteit, mivel csökkenti a szorongást és a magányosság érzetét.

Forrás: care2.com