Az időskor nem betegség

Az öregedés nem várt előnyei Az évek csak telnek, az öregedés pedig - most még - megállíthatatlan. Fontos azonban, hogy az idő múlásának ne csak az árnyoldalaira koncentráljunk. Lássuk, milyen előnyei lehetnek az öregedésnek!

A 65 éven felüliek aránya Magyarországon megközelíti a lakosság húsz százalékát. A demográfiai mutatók változása és a születéskor várható élettartam növekedése előtérbe helyezte az időskor kérdéseit, így a többi között azt, hogy a hosszabb élettartamot minél tovább jó egészségben töltsék az idősek. Egyre inkább felértékelődött a geriátria, vagyis az időskori betegségekkel foglalkozó tudományág szerepe - olvasható az egyetem közleményében. A Semmelweis Egyetem (SE) Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központja szervezésében az érdeklődők online szenior tornán és táplálkozási tanácsadáson is részt vehetnek, illetve a konzultációval egybekötött előadásokon ahhoz is hasznos javaslatokat kaphatnak, hogyan maradjanak minél tovább aktívak és egészségesek.

h i r d e t é s

Sok kérdésre választ kaphatnak

A Semmelweis Egészségnapokon azokra a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy mit jelent az aktív időskor, hogyan őrizhetik meg minél tovább a társas kapcsolataikat az idősek, mi tart fiatalon testileg és szellemileg, vagy hogyan működik az immunrendszer időskorban. Szó lesz arról is, miért gyakoribb a trombózis időskorban, és milyen kihívást jelent az orvosoknak, hogy nemcsak egy-két különálló betegséget kell kezelniük, hanem gyakran több krónikus kórképet is, amelyek egymás hatását tovább ronthatják.