Az időskor kevésbé ismert előnyei

A komédiák gyakori szereplője a vén, goromba bácsi vagy rosszindulatú szomszéd néni, ám a valóságban nem kell amiatt aggódnunk, hogy idősebb korunkra tényleg "besavanyodunk". Szociológusok több kutatásban is arra jutottak, hogy a 60-as éveikben járók és idősebbek kevesebbet veszekednek, türelmesebbek, jobban uralkodnak érzelmeiken, empatikusabbak, ezáltal társas kapcsolataik is harmonikusabbak. Nem ritka az sem, hogy a fiatalabb korukban félénkebb, visszahúzódóbb személyiségek nyugdíjasként felszabadultabban, nyitottabban viselkednek akár nagyobb társaságban is, és könnyebben barátkoznak. Ennek oka, hogy az időskor egyfajta magabiztosságot is magával hoz, amely a hosszú évek tapasztalatából, rutinjából ered.

Éjjeli baglyokból pacsirták

Számos kutatás bizonyította már, hogy jó hatással van a mindennapokra és az egészségre is, ha a hosszas lustálkodás helyett korán reggel kezdjük a napot. Sokan vannak azonban, akiknek nehezére esik az első napsugarakkal együtt felkelni. Számukra jó hír, hogy a korral ez is megváltozik: 60-65 éves kor körül még a korábban szívesen lustálkodó éjjeli baglyoknak is átrendeződik az alvási ritmusa, ez pedig valószínűleg a hormonális változásoknak köszönhető. Hamarabb leszünk álmosak esténként, ezért nem ritkán már 9 órakor lehunyjuk a szemünket, emiatt viszont már hajnali 5-6 órakor frissen ébredünk, így aktívabban tölthetjük a napot.

Nincs több orrfújás, tüsszögés

A különböző légúti allergiás panaszok egyre több ember életét megkeserítik, legyen az szénanátha vagy pollenérzékenység. Nyáron emiatt nyúlunk folyton a papír zsebkendőért, télen pedig a megfázás, rosszabb esetben influenza miatt. Kutatások szerint azonban az ötvenes-hatvanas éveinkhez érkezve fellélegezhetünk, mivel ettől a kortól kezdve jelentősen csökken az allergia és a közönséges nátha gyakorisága. Ennek hátterében az áll, hogy immunrendszerünk emlékezik azokra a kórokozókra, allergénekre, amelyekkel az évek során újra és újra találkozik, és megtanulja hatástalanítani azokat.

Ne fájjon a fejünk az öregedés miatt!

De nemcsak az allergiának és megfázásnak, hanem a migrénes fejfájásnak is búcsút inthetünk a kor előrehaladtával. Bár vannak, akik arra panaszkodnak, hogy idősebb korukban érzékenyebben reagálnak az időjárási frontok változására, és ilyenkor fáj a fejük, a fiatalként migrénnel küzdőknek általában hatvanon túl enyhülnek a panaszaik. Egy svéd tanulmányban legalábbis, amelynek során közel 1700 embert vizsgáltak 12 éven keresztül, a nyugdíjasok rövidebb, ritkább és kevésbé fájdalmas migrénes rohamokról számoltak be.

Nem szabad hagyni, hogy az időskor a bezárkózásról, a magányról és a tétlenségről szóljon. Fotó: Getty Images

Kevesebb stressz, jobb szex

Míg a 20-30-as éveinkben a karrier és megélhetés kérdései szülhetnek sok feszültséget, a 40-es években pedig a gyereknevelés, az Amerikai Pszichológiai Társaság felmérése szerint az idősebb emberek kevesebbet stresszelnek. Persze a pénzügyek a nyugdíjasok életét is megnehezíthetik, de mivel idősként a felmerülő problémákat jobban tudjuk kezelni, könnyebben, stressz nélkül megbirkózunk ezekkel.

Részben a kevesebb stresszel hozható összefüggésbe, hogy a szexuális életükkel is nagyobb arányban elégedettek a nyugdíjasok, mint fiatalabb társaik. Másrészt ez annak is köszönhető, hogy eddigre mindenki kitapasztalhatja, mi esik neki jól az ágyban, illetve partnerének mivel okozhat örömet. Ugyan tény, hogy az intim összebújások gyakorisága ritkul, ám azok minősége javul.

Érdemes munkára fogni az agyunkat

Bár sokan rettegnek a demenciától, nem magától értetődő, hogy idősebb korban ellustulnak azok a bizonyos szürke agysejtek. Egyes tanulmányok arra jutottak, hogy még a nyugdíjasok agyában is képződnek új neuronok, tehát a tudatunk leépülésétől nem kell tartani, ahogy attól sem, hogy a tanulás legyőzhetetlen kihívássá válna. Sőt, kifejezetten hasznos lehet, ha minél többet dolgoztatjuk a fejünket: vágjunk bele új hobbiba, szerezzünk új ismereteket! Ezzel nemcsak világunkat tágíthatjuk, hanem kitölthetjük a szabadidőnket és szellemi fittségünkért is sokat tehetünk. Ma már egyre több helyen szerveznek programokat, képzéseket kifejezetten nyugdíjasoknak, érdemes a környékbeli lehetőségeket felderíteni.