Az optimista nők tovább élnek

A Harvard Egyetem új kutatása szerint azok a nők, akik derűvel, optimistán szemlélik a világot, általában idősebb kort élnek meg. A tanulmány az optimizmus és a várható élettartam közötti kapcsolatot vizsgáló korábbi kutatásokra épül. Bár a korábbi kutatások felfedezték, hogy a magasabb szintű optimizmus együtt járt a hosszabb várható élettartammal, többnyire a fehér nőkre összpontosítottak. A jelenlegi vizsgálatban a kutatók erre is tekintettel voltak, így több különböző etnikai csoportot vontak be a kutatásba. Annál is inkább, mert az Egyesült Államokban a nem fehér csoportokban magasabb a korai halálozási ráta, illetve körükben csak korlátozott számú közvetlen adat áll rendelkezésre a várható élettartamot tekintve – írta a tanulmányt szemléző ZME Science.

Az optimizmus hatása egyetemes, vagyis független az etnikai hovatartozástól, a helyi környezettől, az életformától. Fotó: Getty Images

A tanulmányhoz a kutatócsoport 159 ezer nő adatait és kérdőíves válaszait gyűjtötte össze a Women's Health Initiative tanulmány résztvevői közül. Ez az Egyesült Államokban élő, 50 és 79 év közötti, változókorban lévő nőkre összpontosított, akik 1993 és 1998 között jelentkeztek a kutatásokba, és akiket 26 éven keresztül követtek nyomon. A nők a vizsgálat kezdetén optimizmusuk felméréshez válaszoltak meg kérdéseket, továbbá egyéb demográfiai és egészségügyi adatokat is megadtak magukról.

A kutatók azt találták, hogy az alanyok értékelés szerinti legoptimistább negyedének átlagosan 5,4 százalékkal hosszabb volt az élettartama, mint az optimizmus tekintetében legalacsonyabbra rangsorolt 25 százaléknak. Illetve a „hiperoptimisták” 10 százalékánál nagyobb volt a valószínűsége annak is, hogy túlélik a 90 éves kort.

A kutatók szerint eredményeik egyetemesek, vagyis függetlenek az etnikai hovatartozástól, a helyi környezettől vagy az életformától. Noha az olyan életmódbeli tényezők, mint a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás hatással voltak az élettartamra, de ez kevesebb mint negyedét tette ki az optimizmushoz kapcsolódó hatásnak.

"Hajlamosak vagyunk kizárólag fizikai-testi szempontból tekinteni az egészségre. Pedig az olyan pozitív erőforrások, mint az optimizmus, rendkívül jótékony hatással lehetnek az egészségünkre, különösen, ha azt látjuk, hogy ezek az előnyök egyetemesek, vagyis etnikai csoportokon átívelően jelentkeznek" – mondta Hayami Koga, a tanulmány vezető szerzője.