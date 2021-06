Apróságok, amik sokat elárulnak a személyiségünkről

Bár az ember személyiségét a legjobban beszélgetés útján lehet megismerni, vannak bizonyos apróságok, amelyekből már azelőtt sok minden világossá válhat, hogy az illető megszólalna. A The Healthy gyűjtéséből válogattunk.

A cipő

A Journal of Research in Personality című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az, hogy milyen lábbelit hordunk, rengeteget elárulhat rólunk. A vizsgálatban részt vevők lefotózták a kedvenc cipőjüket, majd a képet elküldték a kutatóknak, ezt követően pedig kitöltöttek egy személyiségtesztet. A szakemberek a fotókat megmutatták az alanyok egy másik csoportjának, és megkérték őket, próbálják meg leírni a tulajdonosok személyiségét - végül figyelemre méltóan pontos jellemzések születtek. Az eredmények egyébként azt mutatták, hogy a kényelmes cipőre szavazók kedves, barátságos karakterek, míg azok, akik imádják a bokacsizmát, inkább agresszívebbek. Kényelmetlen cipőt általában nyugodt emberek viselnek, az új vagy tökéletesen rendben tartott lábbelik viszont szorongóbb vagy ragaszkodóbb személyiséghez tartoznak.

A járás

Patti Wood testbeszédszakértő szerint az, akinek járás közben kissé előredől a teste, és gyors tempót diktál, produktív és rendkívül logikus gondolkodású, ugyanakkor sokak számára ridegnek is tűnhet. Ha valaki kihúzza magát és peckesen lépked, akkor minden bizonnyal vidám, karizmatikus személyiség, és kedveli a társaságot. Ezzel szemben az introvertált, udvarias emberek kissé összehúzott vállakkal, a földre szegezett tekintettel közlekednek, állítja a szakember.

Járásunk elárulja, milyen emberek vagyunk. Fotó: Getty Images

A kézfogás

A kézfogás is beszédes lehet, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Journal of Personality and Social Psychology című folyóiratban publikált tanulmány. A vizsgálat során a résztvevők egy részét - a "bírákat" - arra képezték ki, hogy értékeljék a kézfogásokat nyolc szempont szerint (olyan szempontok voltak egyebek mellett, mint a kézfogás erőssége, időtartama, lendületessége). Az eredmények alapján kiderült, hogy azok, akiknek határozott volt a kézfogásuk, extrovertáltnak és pozitív szemléletűnek írták le magukat. Azok viszont, akiknek a kézfogása lazább, erőtlenebb volt, félénkebbnek és neurotikusabbnak mutatkoztak. A bírák első benyomásai korreláltak mindezzel.

A pontosság

Egy tanulmány, amelyet a Journal of Research in Personality című folyóiratban közöltek, rámutatott: az, hogy mennyire pontosan érkezünk egy találkozóra, rendkívül jól jellemez minket. A vizsgálatban a kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy töltsenek ki otthon egy személyiségtesztet, majd jöjjenek el a laboratóriumba egy csoportos kísérletre. Az alanyok érkezési idejét elemezve azt találták, hogy a pontos emberek lelkiismeretes és kellemes személyiségek, míg azok, akik korán odaértek, inkább idegesebb típusok. A krónikus késők legfőbb jellemvonása pedig a lazaság.

Az étkezési szokások

Szakértők szerint a lassú evők általában szeretnek irányítani, és értékelik, élvezik az életet, a gyors evők viszont ambiciózusak és türelmetlenek. Azok, akik nem restek új ízeket kipróbálni, kedvelik az izgalmakat, a kalandokat, és nem riadnak meg a kockázatoktól. A válogatósok ezzel ellentétben nagyon szorongó típusok. Ha pedig valaki az étel egyes részeit külön kis csoportokba rendezi a tányérján, az biztos, hogy a mindennapok során is nagyon óvatos, és fontosak számára a részletek.

A táska viselése

Patti Wood azt mondja, annak, aki a táskát az alkarján viseli, sokat számít a rang, a státusz. A hátizsákok szerelmesei függetlenek, és nemcsak magukról, de másokról is szeretnek gondoskodni. Azok pedig, akik a táskájukat a kezükben hordják, jellemzően magabiztosak, és az életük rendkívül jól szervezett.