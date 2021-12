Adományozzunk okosan! Mutatjuk a tudnivalókat

Ha úgy döntünk, pénzt utalunk, tájékozódjunk! Alaposan nézzük meg, milyen szervezetnek utalunk, azok mennyire átláthatók, megbízhatóak, korrektek. Érdemes ismert, több éve működő, referenciákkal rendelkező civil szervezetet választanunk. És természetesen nemcsak pénzzel lehet adakozni: adomány lehet a ruha, a háztartási- és egyéb eszköz, az élelmiszer, illetve az önkéntes munka felajánlása, vagy akár a véradás is. Minden esetben fontos, hogy adományozzunk okosan: úgy, hogy az adomány közvetítőjét és a megadományozott személyt is jó érzés töltse el.

Sokan adományoznak ruhát a rászorulóknak, de nem mindenki tudja, hogy ez miként célszerű. A Vöröskereszt kitűnő összeállítása felhívja a figyelmet arra, hogy mire kell figyelnünk ruhanemű adományozásakor. Az első és legfontosabb, hogy az adományozásra szánt ruhának legyen használati értéke. Tehát ne adjunk lukas nercbundát vagy báli ruhát! Illetve, ha adományozásra nem alkalmas ruhákkal kell foglalkoznia a szervezetek munkatársainak és önkénteseinek, az energiát von el, erőforrások és költségek mennek kárba (hiszen a ruhát ki kell dobni, elszállítani, stb.). A ruhákat lehetőleg életkor és nemek szerint szortírozva adjuk le.. Csökkenteni tudja a szervezet ráfordításait az is, ha az adományozott ruha éppen az aktuális évszakban vagy az eggyel későbbiben viselhető, így nem kell 9 hónapon keresztül tárolni ezeket a felajánlásokat.

A magányos ember nem akar magányos lenni - mondta Győri-Dani Lajos, a máltaiak ügyvezető alelnöke lapunknak. A segítés abból áll, hogy valahogy oldjuk a magányát. Éreztetjük vele, hogy tartozik valakihez, hogy van, aki gondol rá, elismeri és szereti. Már az is nagy segítség, ha a parkban vagy a lépcsőházban beszélgetünk tíz percet a környezetünkben élő magányos emberrel.

Az étel adományozása is fontos lehet, noha magánszemélyek kevésbé szokták ezt a segítségnyújtási formát választani. Mármint, hogy szervezetten elkészítik az ételt, és odaadják a rászorulóknak. Ebben a műfajban gyakoribb, hogy vállalkozások - vendéglátósok, élelmiszeripari kereskedők - segítenek a maguk eszközeivel. Például az éttermek odaadják a megmaradt ételt nap végén a szervezeteknek, akik szétosztják a rászorulók között. De nyilvánvalóan az is segítség, ha alkalomszerűen, élelmiszer-alapanyaggal támogatjuk a civilek munkáját, például tartós élelmiszert, lencsét, babot, burgonyát, stb. vásárolunk. Ugyanakkor az ételosztással foglalkozó szervezetek, például itt

A rászorulóknak nyújtott anyagi támogatás mellett az önkéntes munka is nagyon hasznos adomány - betartva természetesen a hatályos járványügyi előírásokat. Talán kevesen tudják, hogy az érettségizőknek Magyarországon ötödik éve kötelező az ilyen típusú munka, az idei tanévben sem lesz ez másként. Az 50 órás közösségi szolgálatot 2016-ban vezették be a felnövekvő generációk mások iránti szociális érzékenységének növelése érdekében. Jó ötlet lehet, ha felhívunk egy olyan közintézményt, amely jelenleg is biztosít ilyen lehetőséget a diákoknak.Budapesten például többek között ezen a honlapon lehet tájékozódni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál szintén számos lehetőség közül válogathatunk, ők állandóan várják az önkéntesek jelentkezését, illetve a pénzbeli- és természetbeni adományokat