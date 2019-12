A tökéletes ajándékot így találhatjuk meg

Miért ajándékozzunk inkább élményt karácsonyra tárgyak helyett? Részletek itt.

"Bár az ajándékozás mögött számos különböző motiváció állhat, tudományos szempontból egy profán okra fogunk most fókuszálni: karácsonyi ajándékot azért adunk, hogy minél boldogabbá tegyük azt, aki az ajándékot kapja" - írja az Index.hu által közölt cikkében Szászi Barnabás pszichológus, közgazdász, az ELTE PPK oktatója. Hozzáteszi, mint azt a pozitív pszichológia eredményei számtalanszor megerősítették már, a szoros emberi kapcsolatok a boldogság legerősebb előrejelzői. Márpedig az ajándékozás legfontosabb hatása éppen abban rejlik, hogy megerősíti az ajándékozó és a megajándékozott kapcsolatát.

Érdemes lehet újszerű ajándékötletekkel előrukkolni karácsonykor. Fotó: iStock

Szászi Barnabás szerint érdemes olyan ajándékot adni, amely minél gyakrabban és minél erősebben emlékezteti a megajándékozott személyt az ajándékozóra. Egy üveg bor például hiába fejt ki kellemes hatást, miután elfogyasztottuk, hamar elmúlik az emléke. Egy bólogatós kutyával viszont gyakran találkozhatunk, ha az autónkba tesszük, csakhogy idővel hozzá is szokunk, így a hatása is elhalványul. Javasolt tehát inkább valamilyen használati tárgyban gondolkodni, vagy valami olyasmit adni, amely esetén nem maga a tárgy, hanem a mögöttes tartalom a lényeg. Ez utóbbira jó példa lehet akár egy könyv vagy egy online kurzusra való befizetés is.

A veszteségelkerülés jelensége arra sarkallja az embereket, hogy ne vállaljanak kockázatot, hanem inkább ragaszkodjanak a jól bevált dolgokhoz. Magyarán hajlamosabbak vagyunk úgy dönteni, hogy szeretteinket például a kedvenc borukkal vagy csokoládéjukkal ajándékozzuk meg, minthogy valami újszerű ötlettel rukkoljunk elő. Csakhogy a megszokottól eltérő élmények nagyobb hatást váltanak ki, így mégis érdemes lehet bevállalni a rizikót, hogy esetleg kevésbé találunk célba a választásunkkal. Ha egyszer-egyszer ez be is következik, hosszú távon akkor is több emlékezetes ajándékkal lephetjük meg a másikat, mintha folyton ugyanazt kapná.

Végezetül fontos szót ejteni a bűntudatról is. Ha ugyanis valami olyasmit veszünk meg az adott szerettünknek, amire bár nagyon vágyik, de bűntudatot érezne, ha megvásárolná magának, azzal nemcsak egy olyan dolgot adunk neki, ami hasznos a számára, hanem egyszersmind a vásárlás pszichológiai fájdalma által okozott bűntudattól is megszabadíthatjuk.