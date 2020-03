A mai ember erre vágyik

Mennyi idősen találjuk meg az életcélunkat? A válaszért kattintson ide!

Egy nemrég készült kutatás szerzői kétezer amerikai válaszadót kértek meg, hogy töltsenek ki egy kérdőívet. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy melyek azok a változások, amelyeket még életükben szeretnének látni az emberek. Azt is vizsgálták, hogy az elmúlt időszakban mennyit változott az "amerikai álom" - ha változott egyáltalán.

Vannak olyanok is, akik már elérték a legfontosabb céljaikat. Fotó: Getty Images

Ezekre a változásokra vágyunk

A válaszadók 51 százaléka voksolt arra, hogy szeretné megérni az anyagilag megengedhetőbb egészségügyi ellátást. Ugyanennyien jelölték be a minőségi oktatáshoz való hozzájutás lehetőségét, 46 százalék a tömegközlekedéshez való hozzáférést, 42 százalék pedig azt, hogy 100 százalékban megújuló energiát használhassanak az emberek. De voltak, akik nagyobbat álmodtak, és azt remélik, még életükben megszűnik a korrupció, a hajléktalanság, a szegénység, a munkanélküliség, az öngyilkosság, valamint az egyszer használatos műanyagok gyártása.

Ez az "amerikai álom"

Ami az amerikai álmot illeti, ebben úgy tűnik, nincs nagy változás. A válaszadók többsége még mindig csak arra vágyik, hogy legyen saját háza és autója - előbbit 56 százalék, utóbbit 53 százalék jelölte meg. A családalapítás a válaszadók felének a legnagyobb álma, ezt követi a saját vállalkozás létrehozása (43 százalék). 40 százalék viszont beérné azzal is, ha végre vissza tudná fizetni diákhitelét.

Csak ábrándozunk?

De vajon mindenki csak ábrándokat kerget? A válaszok összesítése után kiderült, hogy korántsem: az alanyok 68 százaléka úgy érzi, már elérte a legfontosabb céljait - még ha nem is minden álmát váltotta valóra az életben. A felmérésből emellett az is kiderült, hogy a válaszadó diákok 52 százaléka a tanárokhoz fordul, ha egy kis inspirációt keres céljai megvalósításához, 47 százalék a barátaihoz is, 44 százalék pedig a családját is megkeresi ilyenkor.

Forrás: nypost.com