A legboldogabb magyar városok

Vitalitásunkat a testi és lelki egészségünk is alapvetően befolyásolja. Mi mindkettőre kíváncsiak voltunk, amikor októberben útjára indítottuk a Hogy érzed magad? dobozunkat, amelyben olvasóink egy kattintással jelezhették, milyen formában vannak, testi-lelki értelemben egyaránt. Az eredmények szerint a magyarok lelki egészségével vannak a nagyobb gondok, de nagyon sokan nem érzik kellően fittnek sem magukat.

Kissé maga alatt van az ország

A HáziPatika.com főoldalán elérhető dobozban ötfokozatú skálán értékelhetjük minden nap egyszer, hogy mennyire érezzük boldognak, illetve egészségesnek magunkat. Az elmúlt, bő két és fél hónapban a lelkiállapotát 47 ezer, míg a testit majdnem 35 ezer olvasónk adta meg, az eredmények pedig egyik esetben sem voltak túl biztatóak. A lelkiállapotot vizsgálva legnagyobb arányban a második legnegatívabb válasznak számító "Kissé magam alatt vagyok" gombot nyomták meg (40,9 százalék), míg a második legtöbbször megjelölt a közepes hangulati értéknek számító "Kiegyensúlyozott vagyok" volt (32,9 százalék). A legnegatívabbnak számító "Letargikus vagyok" jelzést a válaszadók 13,6 százaléka választotta, 9,9 százalék jelezte, hogy jókedvű, míg 2,7 százalék volt csupán, aki a "Majd kiugrom a bőrömből" feliratú, legpozitívabb jelzést küldte el nekünk.

Válaszadóink az elmúlt hónapban az alábbi lelkiállapotban voltak.

LELKIÁLLAPOT Letargikus vagyok: 13,57 százalék

Kissé magam alatt vagyok: 40,91 százalék

Kiegyensúlyozott vagyok: 32,87 százalék

Jókedvű vagyok: 9,93 százalék

Majd kiugrom a bőrömből: 2,72 százalék

A kecskemétiek a legkevésbé boldogtalanok

Legnagyobb arányban a fővárosiak jeleztek nekünk a hangulatukról és fáradtsági szintünkről, közel 16 ezer visszajelzés érkezett Budapestről. Miskolcról és Debrecenből is közel 900, Pécsről, Szegedről és Győrből 700, Kecskemétről pedig majdnem 600 ember jelzett testi-lelki egészségéről. Külföldről is bőven érkeztek állapotjelentések, például Berlinből, Amszterdamból és Prágából is sokan megosztották, hogyan érzik magukat.

A legvidámabb városnak a Vas megyei Bük bizonyult. Fotónk illusztráció, forrás: iStock

A legvidámabb olyan település, ahonnan tíznél több szavazatot kaptunk, a Vas megyei város, Bük, amelynek hangulati indexe 3,7, vagyis a kiegyensúlyozott és jókedvű közötti állapotban van. Legszomorúbbnak viszont a vajdasági Temerin lakói bizonyultak 1,4-es hangulatindexszel. A vidéki városok közül a pápaiak a legszomorúbbak 2,3-as hangulatátlaggal, de nem sokkal jobb a helyzet Sopronban sem, a hűség városának lakói 2,33-as átlaggal szavaztak. A legvidámabb középvárosok között van Szentes (2,96), Gyöngyös (2,68) és Jászberény (2,6) is. A legboldogabb (vagy inkább a legkevésbé boldogtalan) megyeszékhely Kecskemét (2,66), a legpesszimistább pedig Székesfehérvár (2,39). Érdekes, hogy a legpozitívabban szavazó települések közül is csak kevés éri el a kiegyensúlyozott középértéket jelentő 3 pontot az ötfokozatú skálán.

Jó formában vannak az egriek

A lelkiállapotunk nagyjából a fizikaival mozog együtt, legalábbis az ötfokozatú skálán nagyjából hasonló eredmények születtek itt is. A válaszadók 40,45 százaléka volt már jobban is, kevesebb mint harmaduk átlagos formában érezte magát, 12 százalékuk "teljesen hulla" volt, és csupán 2,3 százalék vallotta azt, hogy kirobbanó formában van.

Válaszadóink az elmúlt egy hónapban az alábbi fizikai állapotban voltak.

FIZIKAI ÁLLAPOT Teljesen hulla vagyok: 12,13 százalék

Voltam már jobban is: 40,45 százalék

Átlagos formában vagyok: 28,49 százalék

Jól vagyok: 16,55 százalék

Kirobbanó formában vagyok: 2,35 százalék

Úgy tűnik, a legjobb formában a Balatonfűzfőiek vannak, a Balaton sarkában lévő kis település 3,4-es átlaggal szavazott. A szentesiek ezen a téren is jól teljesítettek (3,05), a legjobbak között van még például Dunaharaszti (2,96), Szarvas (2,94) és Balatonfüred (2,91) is. A legjobb fizikai állapotú megyeszékhely Eger lett 2,74-es átlaggal, a legrosszabb állapotról pedig a salgótarjániak (2,38) számoltak be.

Mi vagyunk a legdepressziósabb nemzet

"Sírva vigad a magyar" - tartja a mondás, ami a nemzetünkre hosszú ideje rátelepedett pesszimizmusra is utal. Több kutatás is felhívta már a figyelmet, hogy az egykori legvidámabb barakk az utóbbi évtizedekben egyáltalán nem a jókedvével tűnt ki az európai közösségből. Az Eurostat adatai szerint például nálunk a legmagasabb a depressziótól szenvedő felnőtt lakosság aránya. A 18 év feletti magyarok 10,5 százalékát érinti valamilyen mértékben a kedélybetegség, ami több mint másfélszerese az EU-s átlagnak (6,8 százalék). Az adatok szerint egyébként a depresszió egyáltalán nem a közép-kelet európai országokat érinti leginkább, sőt: a lista túlsó végén lévő csehek körében alig több mint 3, míg a szlovákoknál is nagyjából 3,5 százalék érintett.

Egy frissebb, néhány hete publikált Eurostat-felmérés már jóval pozitívabb képet fest a magyarok kedélyállapotáról. Az EU összes tagországában megvizsgálták a 16 év feletti lakosság hangulatát aszerint, hogy az elmúlt egy hónapban hányan érezték magukat boldognak. A 2018-as adatokból dolgozó kutatás szerint Belgium, Hollandia, Finnország és Ausztria holtversenyben a négy legvidámabb nemzet, lakosságának 76 százaléka boldog volt a vizsgált négy hétben. A magyarok alig valamivel az EU-s átlag (62 százalék) alatt végeztek, a megkérdezettek 58 százaléka érezte boldognak magát a teszt kitöltését megelőző négy hétben. Ezt a listát Lettország zárta, ahol a lakosság csupán 31 százaléka volt boldog a vizsgált hónapban.