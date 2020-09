A lábunkat ezért polcoljuk fel rendszeresen

Húsz perc mozdulatlan fekvés nem hangzik különösebben bonyolult, vagy hasznos dolognak, pedig nagyon jót tesz az egész szervezetnek. Segít megszüntetni a nehéz láb érzését, illetve az alsó végtagok duzzanatát, rossz keringését. Magas sarkú cipők viselése után hatalmas megkönnyebbülést jelent a fáradt lábaknak, és tehermentesíti a vénákat is.

Jót tesz az emésztésnek, mivel segít abban is, hogy több vér áramoljon a gyomorba, és a belső szervekbe, így stimulálva a sima izmok mozgását, vérellátását, és serkenti a tápanyagok felszívódását is. Hogyan végezzük el ezt az egyszerű gyakorlatot?

Így polcoljuk fel a lábainkat

Feküdjünk hanyatt a talajra, vagy az ágyunkra - a lényeg az, hogy legyen egy szabad falfelület, amelyhez hozzátámasztva - teljesen függőlegesen, majd emeljük fel a lábainkat. A derekunk alá tegyünk egy puha párnát. A ruházatunk legyen laza, hogy ne blokkolja a vérkeringésünket, így ne legyen rajtunk öv, szoros derekú szoknya, vagy nadrág.

Az egészségünknek is jót tesz, ha időnként felpolcoljuk a lábunkat

Ebben a pozícióban ellazulunk, és mélyebben lélegzünk, ezáltal több oxigén, illetve oxigéndús vér jut a szerveinkhez, sejtjeinkhez. Csökken az izmok, és az idegek feszültsége is, és a nyak, törzs és has izmai is ellazulnak, felfrissülnek. Jobban és mélyebben fogunk aludni, mivel az agyunkba is sokkal több oxigén jut, és reggelente kipihentebben ébredünk fel.

Ezek miatt az előnyös hatások miatt, amikor csak tehetjük, a nap végén feküdjünk 15-20 percet felemelt lábbal - már egy alkalom után érezni fogjuk a pozitív hatást, ha pedig rendszert csinálunk belőle, azt az egész szervezetünk meghálálja.

Forrás: brightside.me