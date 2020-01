A köszönetnyilvánítás meglepő hatása

A köszönetnyilvánítás hatásait eddig főleg kétszemélyes interakciókban vizsgálták, most viszont a Sara Algoe által vezetett kutatócsapat több kísérletet is végzett azzal kapcsolatban, milyen érzései lesznek egy ilyen interakció tanúinak a köszönetet nyilvánító illetve azt fogadó emberrel szemben.

A szakemberek arra kérték a tudományos munkájukba bevont résztvevőket, hogy olvassák el egy filmkritika piszkozatát, és húzzanak alá a szövegben olyan részeket, amelyek tetszenek nekik. Mielőtt az alanyok hozzáláttak volna a munkához, mutattak nekik néhány példát, amelyekben előzőleg valaki már bejelölt néhány neki tetsző szövegrészt és néhány helyesírási hibát is kijavított. Ezek mellé néhány esetben a filmkritika írója odaírt egy rövid köszönetet a korrekcióért. Ezt követően az alanyok is átolvasták a filmkritikát és bejelölték a nekik tetsző részeket. A tudósok azt is megnézték, kik javították ki a helyesírási hibákat:a javításokért.