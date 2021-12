A jókedély megőrzése időskorban

Az öregedés idővel mind fizikai, mind mentális egészségünkön nyomot hagyhat. E természetes változások olyanok, mint a haj őszülése: vannak, akiknél már korán, másoknál viszonylag későn jelennek meg az első ősz hajszálak, amelyek száma aztán fokozatosan növekszik, egyre inkább átadva a múltnak az eredeti hajszínt. Hasonlóképpen gyengülhet például azimmunrendszerműködésének hatékonysága, vagy romolhat a memória és egyéb kognitív funkciók. Mindez hosszú távon akár különféle betegségek melegágyává válhat, aláásva egyszersmind az érintettek jó életminőségét. Közel sem szükségszerű azonban, hogy ez a sötét forgatókönyv valósággá váljon. Életmódunkon keresztül sokat tehetünk a nemkívánatos változások megelőzése, késleltetése érdekében, így elejét véve a későbbi problémáknak.

Éles elme időskorban is

Mit nevezünk demenciának, és mit tudunk ma erről az állapotról?

Az életévek számának emelkedésével egy ponton túl csökkenésnek indulhat az agyi neuronok és az idegsejtek közötti kapcsolatok, azaz a szinapszisok száma, illetve lassulhat a neuronok közötti kommunikáció gyorsasága. A jelenség gondolkodásbeli zavarok formájában ütközhet ki, igen gyakori panasznak számítanak például a memóriagondok. Akad ugyanakkor néhány módszer, amely jelentős segítséget nyújthat a kognitív hanyatlás prevenciójában. A témában zajló kutatások kiemelt szerepet tulajdonítanak ebben a fizikai aktivitásnak. Ép testben ép lélek, ahogy a mondás is tartja, és valóban igazolt, hogy a rendszeres testmozgás időskorban az agyműködés egészségét is támogatja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 65 éves kor felett hetente legalább 150 perc közepes intenzitású aerob (a szívet és a légzőszervrendszert fokozott munkára bíró) mozgást javasol, kiegészítve azt az egyensúlyt és az izomerőt fejlesztő tevékenységekkel heti legalább három alkalommal.

A többi között olvasással is edzésben tarthatjuk elménket időskorban. Fotó: Getty Images

A fizikai aktivitás mellett fontos, hogy agyunkat is rendszeresen megdolgoztassuk. Az olvasás és írás éppúgy hasznos e téren, mint akár a tanulás, például egy új nyelv elsajátítása, de a rejtvényfejtés és szinte bármilyen gondolkodásra késztető játék is kiváló mentális edzésforma. Sőt, legalább ennyire jó hatású az is, ha aktív társasági életet élünk, és gyakran folytatunk tartalmas társalgásokat másokkal. Emlékezőképességünket is igyekezzünk minél gyakrabban próbára tenni: olyan egyszerű praktikák is segítségünkre lehetnek e téren, mint az, ha bevásárlás során csak puskázásra használjuk az otthon összeírt listát, és a boltot bejárva inkább magunktól igyekszünk felidézni, mi minden hiányzik háztartásunkból.

Étkezésünkben törekedjünk a változatosságra és kiegyensúlyozottságra. Egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá a zöldségekben és gyümölcsökben, olajos magvakban, gabonafélékben, halhúsokban és telítetlen zsírsavakban gazdag, alacsony vöröshús- és tejterméktartalmú mediterrán típusú diéta pozitív hatásait az agyműködésre, amelynek iránymutatásait érdemes lehet tehát megfogadni. Az agyunk számára fontos vitaminok és ásványi anyagok között a teljesség igénye nélkül említhetőek például a B-vitaminok és a magnézium, ahogy az is fontos, hogy szervezetünket kellő mennyiségű szénhidrátbevitellel lássuk el, hiszen a glükóz az agy egyedüli energiaforrása. Egyesgyógynövényekszintén hasznosak lehetnek a megfelelő kognitív funkciók fenntartása terén, mint akár a zsálya vagy a ginkgo biloba.

Végezetül érdemes kitérni a megfelelő mennyiségű és minőségűalvástémakörére. A kialvatlanság ugyanis bármely életkorban rontja a koncentrációt és a gondolkodási képességeket, hosszú távon pedig egyéb egészségügyi problémák kockázatát is fokozza. Fontos tehát, hogy időskorban is elegendő időt és megfelelő körülményeket biztosítsunk szervezetünknek az éjszakai pihenésre. Kövessünk egy jól rögzült rutint az alvásban: feküdjünk le minden este nagyjából ugyanabban az időpontban, ahogy reggelente is keljünk mindig ugyanakkor, beleértve a hétvégéket is. Hálószobánk legyen csendes, éjszakára kapcsoljunk le minden fényforrást magunk körül, illetve ágyunk legyen mindig tiszta és kényelmes. Lefekvés előtt semmiképpen se fogyasszunk alkoholt, sőt, általában véve is maradjunk mértékletesek az italfogyasztással, a dohányzást pedig teljes egészében száműzzük életünkből az egészséges agyműködés megőrzése érdekében.

Támogassuk immunrendszerünket is

Mentális egészségünk mellett fizikai egészségünk megóvására is éppúgy figyelmet kell fordítanunk, hogy mindennapi életünket ne a betegségek határozzák meg. Különösen fontos, hogy segítsük az immunrendszer működését, amelynek számos eleme gyengül a kor előrehaladtával, ezáltal a szervezet is védtelenebbé válik a fertőzésekkel vagy éppen a rákbetegségekkel szemben. Mindennek következtében az idősek fogékonyabbá válhatnak a fertőzéses megbetegedésekre, nehezebben gyógyulnak ki azokból, illetve a védőoltások hatékonysága is csökkenhet a körükben. A probléma ellensúlyozása érdekében ez esetben is bátran támaszkodhatunk a rendszeres testmozgás, az elegendő alvás és az egészséges táplálkozás jótékony hatásaira. Szükség esetén táplálékkiegészítőket is érdemes lehet alkalmazni, hogy biztosítani tudjuk szervezetünk igényeit az immunrendszer működése szempontjából kiemelt fontosságú mikrotápanyagok terén. E körben említhető a vas és a cink, valamint az A-, C-, D- és E-vitamin egyaránt.

Ismert, hogy a krónikus stressz önmagában és közvetetten is károsítja az immunrendszert, ezért nagyon fontos, hogy módot találjunk a stresszcsökkentésre. Ebben számos hobbi segítségünkre lehet, amelyben örömöt és kikapcsolódást lelünk, valamint légzésgyakorlatoktól a meditációig többféle relaxációs technika is megoldást kínálhat a problémára. Ami pedig a fertőzések direkt megelőzését illeti, javasolt, hogy kezelőorvosunkkal egyeztetve mindig vegyük fel a szezonális védőoltásokat, továbbá igyekezzünk távolságot tartani a fertőzött emberektől és tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat, mossunk gyakran kezet.

Összességében elmondható, hogy némi tudatossággal és elszántsággal megalapozhatjuk, hogy időskorban is egészségesen, kiegyensúlyozottan élhessük meg a mindennapokat. Ehhez azonban fontos, hogy ismerjük testünk igényeit, amennyiben pedig bármilyen panaszt tapasztalunk, konzultáljunk róla szakemberrel, hogy az esetleges egészségügyi problémákra minél hamarabb fény derüljön.