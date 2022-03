A gyász, amiről kevesen beszélnek

A gyász egy testileg és lelkileg is súlyosan igénybe vevő folyamat, amelyen mindenkinek keresztül kell mennie, amikor végső búcsút vesz egy számára fontos személytől. A legtöbb esetben egy családtag, vagy barát elvesztése kapcsán beszélünk a gyászról, holott sok más olyan veszteség is érhet minket az életünk során, amely hasonló érzéseket vált ki belőlünk. Ezek némelyikével szemben ráadásul eltérő lehet a társadalmi vélekedés: a környezetünk talán ünneplésre okot adónak tart egy olyan változást, amelyet mi nehezen élünk meg. Ez pedig a Psychology Today cikke szerint még inkább megnehezíti a szorongásra okot adó esemény feldolgozását.

Mennyi ideig egészséges a gyász? Természetes, hogy szeretteink elvesztését időbe telik feldolgozni. Előfordulhat azonban, hogy a gyász tartósnak bizonyul, és intenzitása sem csökken. Mindez komoly kihatással lehet az érintettek életére és egészségére. Lássuk, miről ismerhető fel az elhúzódó gyász. h i r d e t é s

Nagy változások az életben

Sokszor nehezen hozunk meg komoly, az egész éeltünket befolyásoló döntéseket, melyek feldolgozása szintén egyfajta gyászfolyamatot kíván. Ilyen hatással lehetnek ránk többek között az alábbi dolgok:

Felmondani a munkahelyünkön, ahol hosszú ideje dolgoztunk;

Kilépni egy közösségből, amely sokat jelentett egykor számunkra;

Elköltözni egy másik országba.

Ezen döntések számunkra akkor is igen megterhelőek lehetnek, hogyha jól felfogható, racionális érvek indokolják: például a munkahelyünkön nem becsülnek meg kellőképpen minket, vagy a költözés után az új országban magasabb életszínvonalon élhetünk. A gyászfolyamat akkor is indokolt lehet, ha a környezetünk egyébként ünnepli a döntésünket, és pozitívnak tartja a történteket. Az érzések ezen összeférhetetlensége sokaknál nehezíti meg a változások feldolgozását.

A környezetünk nem mindig tapintatos, ha a gyászreakciók feldolgozásáról van szó. Fotó: Getty Images

Egy számunkra fontos dolog elvesztése

Sokszor a veszteség tárgya nem megfogható és nehezebben körülírható, de ettől még a hiánya ugyanolyan fájdalmat okozhat. Ilyen például az identitás (például egy másik országba költözés esetén), az önérzet, a jövőbe vetett remény, esetleg a testi egészség elvesztése, melynek feldolgozásához az érintett személy is jóval kevesebb segítségre számíthat a környezetéből. Ilyen esetben a gyászfeldolgozást sokszor magány és reményvesztettség is kísérheti, az elvesztett dolgokkal járó rituálék pótlása pedig hosszadalmas és nehéz folyamat, ami a testi és lelki egészségre is romboló hatással bír.

Apró dolgok, amelyek számunkra mégis sokat jelentettek

Egy régi családi örökség elvesztése szintén okozhat olyan fájdalmat, amin hosszú ideig nem tudunk túllépni. Lehet, hogy a nappaliban őrzött, festett tányérnak szinte semmilyen pénzben mérhető értéke nincs már, számunkra azonban mégis sokat jelenthet amiatt, mert már több generáció óta a családunk tulajdonában van. Az eszmei érték egy külső szemlélő számára maximum elfogadható, de fel nem fogható, ezért a megértés és támogatás helyett sokszor inkább csak az érzelgősség kritikájával illet a környezetünk. Ez pedig nem segít a tárgy elvesztése miatti bánat feldolgozását.

Helyzetek, amelyekből nehéz kilépni, mégis muszáj

Egy anyagilag vagy lelkileg kizsákmányoló vallási közösség elhagyása, vagy egy toxikus párkapcsolatból való kilépés akkor is szörnyen nehéz lehet, ha tudjuk: ez az egyetlen járható út. Senki nem gép belülről, a racionalitást sokszor felülírhatják olyan érzelmek, amelyek irreálisan láncolnak hozzá egy mérgező élethelyzethez vagy személyhez, közösséghez. Az elszakadás egy új élethelyzetet teremthet, melynek során el kell gyászolnunk a korábbi életünket, a korábbi önmagunkat. Ha ez nem történik meg megfelelően, úgy megvan a veszélye, hogy az érintett elbizonytalanodik a döntése helyességében, és visszatáncol egy olyan helyzetbe, ami talán még a korábbinál is több szenvedéssel járhat a számára.