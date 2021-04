7 tévhit az optimizmusról és a pesszimizmusról

A védekező pesszimizmus segíthet a szorongás kezelésében és biztosítja a kontroll érzetét.

Kedves doktornő! Szeretnék teljes életet élni. Minden okom megvan arra, hogy boldog legyek, jó a párkapcsolatom, családilag és anyagilag is rendben vagyok,de valahogy mégis nem megy.Igaz a múltban nem volt minden virágos és nehezen megy a felejtés,de nem szeretnék gyógyszereken élni. A gondom az jelenleg,h nagyon rossz a közérzetem,a gondolataim /az egóm/ annyira negatívak néha, és nem tudom elterelni a rosszról. Mintha ráült volna valaki a szívemre és a tompa fájdalmat egész a bal karomban is érzem. Olyankor félelem van bennem,és halálfélelmem is van.Minden akkor kezdődött, mikor az élettársam elhagyott.Akkoriban fulladásos érzés is volt,de pajzsmirigy vizsgálaton voltam,ott rendben volt minden.Sokszor pánikrohamféle is jön rám a semmiből,ha meg nem épp az,akkor egész nap tompán fáj a bal felem.Homeopatikus és gyógynövényes kezelést választottam idáig,amitől egy ideig jobb is.Aztán kezdődik minden elölről. Nem szabad még egy kicsit sem felizgatnom magam,mert akkor úgy érzem infarktust kapok. A párommal kb.2hónapig voltunk külön aztán visszajött hozzám,azt hittem át tudom magam tenni ezeken a dolgokon és azóta persze jobb is,de mégse az igazi. Azért szeretném önt kérdezni,mert egyenlőre nem szeretnék pszichológushoz fordulni.Depresszió ez,vagy szorongás pánikrohamokkal ötvözve?Egy idő után elmúlhat magától is? A válaszát előre is köszönöm.

Igaz, hogy fontos életeseményhez köti a tünete kezdetét, de a fennmaradás okán én mégis azt javaslom, hogy házorvoson keresztül forduljon szakorvoshoz (pszichiáeter). Az ő véáleményét kellene mérdelgelnie, ugyanis teljes teljes képet ez alapján ...