60 év felett erre kell figyelni

Egy pár jó minőségű sportcipő

A gyaloglás sok szempontból kiváló mozgásforma. Akár napi 10 perccel is elkezdhetjük, majd fokozatosan növelhetjük a tempót és az időtartamot. A cél heti háromszor 30 perc lehet kezdetben, de aki kevésbé fitt, annak kevesebb is megteszi. Az edzőcipőnket mindig hagyjuk az ajtónál, így ugyanis szinte biztosan gyakrabban fogjuk felhúzni, illetve motiváltabbak leszünk, hogy folytassuk a mozgást!

Fejlesszük egyensúlyérzékünket!

Akinek jobb az egyensúlyérzéke, nagyobb valószínűséggel kerüli el az eséseket, valamint az ezekkel járó sérüléseket, például csonttöréseket. Egyensúlyérzékünk javításának remek módja, ha rendszeres időközönként 30 másodpercig behunyt szemmel próbálunk az egyik lábunkon megállni.

Mit reggelizzünk?

Első szabály: semmiképp se hagyjuk ki a reggelit! Ha eddig csak egy kávét gurítottunk le, akkor ideje valami sokkal egészségesebbre váltani. Otthon is elkészíthetünk egy finom smoothie-t idénygyümölcsökkel, banánnal, esetleg mandulatejjel és fehérjeporral. A cukrot és a cukros üdítők fogyasztását pedig ajánlott mérsékelni.

A rendszeres testmozgásról 60 felett sem szabad lemondani (fotó: iStock)

Egészséges stresszűzés

Hogyan hat testünkre a stressz? Részletek itt.

Semmiképpen se alkohollal, dohányzással vagy evéssel próbáljuk meg kezelni a hétköznapi stresszt! Válasszuk inkább a meditációt, de a már említett séták is enyhíthetik a ránk nehezedő lelki megpróbáltatásokat.

Az izmokért is meg kell dolgozni

Amit nem használ az ember, gyorsan elveszítheti. Igaz ez az izmokra is, amelyek hamar leépülhetnek, ha nem dolgoztatjuk meg őket rendszeresen. Rezisztenciaedzésekkel, különösen súlyzós edzésekkel sokat tehetünk izomtömegünk megőrzéséért.

Tanuljunk meg felállni a padlóról!

Még egy egyszerű gyakorlat erőnk, izmaink és mozgékonyságunk megőrzése érdekében: feküdjünk le a földre, majd keljünk fel! Ezt ismételjük el mindennap, máskülönben egy idő után egyáltalán nem fogjuk tudni megcsinálni.

Egy kis játék

Az erő mellett a gyorsaság, a dinamizmus, a lendület megőrzése is fontos. Mindez olyan sportok segítségével sikerülhet hatékonyabban, amilyen például a tenisz.

Egészséges önbecsülés

Az önmagunkba vetett hit és a pozitív hozzáállás is fontos - még akkor is, ha hatvanas éveire a legtöbb embernek már komoly nehézségeket kellett átélnie az életben. Ha változtatunk hozzáállásunkon, nemcsak jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben, hanem ismerőseink, rokonaink is sokkal szívesebben fogják keresni a társaságunkat.

Legyenek céljaink!

Tűzzünk ki célokat, vagy támogassunk olyan szervezeteket, amelyeknek a munkája sokat jelent nekünk! Rövidesen úgy fogjuk érezni, hogy újra több értelmet nyertek a hétköznapok, és mi magunk is energikusabbak, élettel telibbek vagyunk.

Élethosszig tartó tanulás

Az egészséges életmódhoz az önfejlesztés is hozzátartozik, ami jelenthet olvasást, keresztrejtvényfejtést, de akár egy új hobbi vagy egy idegen nyelv elsajátítását is. Mindennap egy újabb lehetőség arra, hogy elkezdjünk valamit, amire régóta vágytunk. Bizony, ma sem késő!

Forrás: cnn.com