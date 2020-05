WHO: a fiatalokat veszélyezteti a dohányipar

A fiatalok védelmében, a dohányipar manipulációi ellen

A tűzvédelmi szempontokat leszámítva is komoly veszélyeket hordoz magában, ha otthonunkban dohányzunk. Részletek itt.

Az idei dohányzásmentes világnap kapcsán a WHO kiemelt célja, hogy megismertesse a fiatalokat azokkal a marketingeszközökkel és üzenetekkel, amelyekkel a nagy dohánygyárak próbálnak hatni rájuk, hogy a dohányzás felé tereljék őket. Ha a fiatalok tudatában vannak az őket célzó módszereknek, nagyobb eséllyel sikerül tudatosan dönteniük, illetve elkerülniük, hogy ők is rászokjanak a dohánytermékekre. Mivel számos tanulmány bizonyította, hogy a legtöbb dohányos függősége tinédzserkorban kezdődött, ezért különösen fontos a fiatalok védelme.

Május 31-e minden évben a dohányzásmentesség világnapja. Fotó: Getty Images

A dohányipar szereplőinek stratégiai érdekük, hogy bevonják az új generáció tagjait a dohányosok körébe, velük pótolva azokat a milliókat, akik a dohányzással összefüggő betegségek miatt évente meghalnak. A WHO rámutat arra, hogy a dohányipar változatos és kreatív eszközöket vet be. Azokon a csatornákon és felületeken jelennek meg hirdetéseikkel, amelyeken a fiatalok leginkább megtalálhatóak: influencereken, szponzorált hírességeken, mozijeleneteken, online elérhető videójeleneteken keresztül próbálnak hatni rájuk. Emellett a dohánytermékeket gyakran édességek, rágcsálnivalók, üdítők közelében helyezik el, így a fiatalok biztosan szembe találkoznak azokkal. A dohánygyárak gyakran bagatellizálják a dohányzás káros hatásait, egyes termékeket kevésbé veszélyesnek állítanak be, mint például az e-cigarettát vagy a vízipipát.

Nem javul a helyzet

Világszerte 8 millió ember hal meg évente a dohányzás következményeként, és Magyarországon sem javul a helyzet. A legfrissebb OECD-jelentés szerint hazánk dobogós a tagországok között a dohányosok lakosságon belüli arányát tekintve. Ez összefüggésben van a szív- és érrendszeri betegségekben, valamint a légúti betegségekben - így a tüdőrákban és COPD-ben - elhunytak magas számával is.

A tüdőrák magyarországi előfordulási és halálozási adatai közismerten igen kedvezőtlenek: 2016-ban az Európai Unió országai közül Magyarországon volt a legmagasabb a lakosság számához képest a tüdőrák okozta halálozás. Ami a COPD-t illeti, Magyarországon 2018-ban a nyilvántartott betegek száma 193 ezer volt, de becslések szerint a betegek mintegy egyharmada kap csak kezelést a diagnózis hiánya miatt, így valódi számuk meghaladhatja akár a félmilliót is. A COPD-beteg tüdeje az idő előrehaladtával visszafordíthatatlanul károsodik, beszűkülnek a légutak, tulajdonképpen a tüdő gyors öregedéséről van szó. Bár a modern és egyben környezetkímélő inhalátorokkal a tünetek enyhíthetők, a betegség egyelőre nem gyógyítható.

A koronavírus-járvány lehetséges hatásai a dohányosokra

Gazdasági szempontból nézve, a dohányipari szereplőknek is számolniuk kell (sok más iparághoz hasonlóan) piacaik zavaraival, és sajnos megvan a kockázata annak, hogy a dohányipar az esetlegesen kieső bevételeit abban a szegmensben igyekezzen pótolni, amelyik a legérzékenyebb a manipulatív promóciókra, és amelyben a legkisebb a félelemérzet a COVID-19-cel szemben. Ezt a szegmenst pedig a fiatalok jelentik.

Egy, a WHO által publikált tanulmány szerint a dohányosokat nagyobb valószínűséggel betegíti meg súlyosan a koronavírus-fertőzés, mint a nemdohányzókat. A dohányzás károsítja a légzőszerveket, rontja a tüdőfunkciókat és védtelenebbé teszi azokat a COVID-19 vírusával szemben is, amely elsősorban a tüdőt támadja meg. A dohányzás ráadásul nemcsak a légzőszerveket érinti, hanem a szív- és érrendszert is, ami szintén tovább ronthatja a dohányos COVID-19-beteg gyógyulási esélyeit és életkilátásait.

A COVID-19-világjárvány az élet minden területén arra kényszeríti az embereket, hogy újraértékeljék mozgásterüket, lehetőségeiket és kockázataikat. Nemcsak a veszélyérzet nő krízis idején, de több példát is látunk magunk körül arra, hogy barátaink, ismerőseink fontos döntéseket hoznak meg a mindennapi életvitelükkel kapcsolatban, és sikeresen végig is viszik azokat. Ez erőt adhat a dohányzásról való leszokáshoz is, mint ahogy a krízis számos érvet - egészségügyit és gazdaságit egyaránt - szolgáltat ahhoz, hogy egy fiatal egyáltalán rá se szokjon a füstölésre. Ezt érdemes tudatosítani - ahol és amikor csak lehet.

A legjobb tehát, amit tehetünk, hogy azonnal abbahagyjuk a dohányzást. Erre a koronavírus-járvány talán egy újabb, meggyőző érvet szolgáltat.