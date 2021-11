A Smashed Online-ról A program a fiatalok nyelvén, élethelyzetüket hitelesen bemutatva nyújt hasznos tudást, amely a felelős alkoholfogyasztás mellett az alkoholproblémák felismeréséhez és kezeléséhez is használható megoldásokat ajánl. A Smashed Online abban is segít a fiataloknak, hogy hasonló problémájukkal kihez fordulhatnak. "Világszerte 1,5 millió, Magyarországon 2500 diákkal ismertettük meg a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeit" - mondta lapunknak Pais Mónika, a Diageo Budapest vezérigazgatója, aki szerint a program nemcsak a fiatalok tudását bővíti a témáról, hanem lehetőséget ad arra is, hogy felmérjék és ellenőrizhessék a tudásukat a különböző kvízek segítségével. A programot a cég a Momentán Társulattal és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságával együttműködve indította el.

A Smashed (magyarul: szétcsúszva) programot a Diageo, a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata karolta fel 2005-ben és tette nemzetközivé, mert. A brit módszertan (Collingwood Learning) szerint kifejlesztett program Magyarországon 2019-ben indult. Eredetileg egy előadás-sorozatból, színdarabból, illetve a közönség élményeit feldolgozó műhelybeszélgetésből állt, de mivel tavaly a pandémia közbeszólt, az egész programot interaktív online formára tették át, azaz rövidfilmeket forgattak, szövegkönyveket írtak, honlapot készítettek. Így született meg a Smashed Online néven futó interaktív platform, amelyben a résztvevők három fiatal karakter történetén keresztül, akár telefonjukon vagy laptopjukon is végigkövethetik az interaktív edukációt, amely a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeit és a felelős magatartás fontosságát kívánja tudatosítani.

Kálloy Molnár Péter színész, a Smashed Online szereplője, a program egyik arca elmondta, hogy ő azért örül, hogy részt vehet a programban, mert neki is van két iskolás gyermeke, és apaként nagyon fontosnak tartja, hogy az iskolások időben találkozzanak az alkohollal kapcsolatos problémákkal és tudjanak rá megfelelő, felelős válaszokat adni. Szerinte a mai tinik életéből a párbeszéd hiányzik. Sajnos azt látja, hogy a játszótéren az anyukák a padon mobiloznak és nem beszélgetnek a gyerekeikkel. Úgy vélte, beszélgetéssel nagyon sok mindent el lehet érni, meg lehet előzni egy tinédzsernél, ordítozással viszont semmit.

h i r d e t é s

Kálloy Molnár Péter színész. Fotó: Fülöp Máté / Házipatika

A fiatalkori alkoholfogyasztás: tünet, másra utal

Rozsos Réka, a Diákszempont iskolapszichológusa szerint, a fiatalkori alkoholfogyasztás akkor is megtörténik, ha a szülő beszélget a gyerekével. "A tiniknek az a dolguk, hogy lázadjanak, ezt nem tudjuk kiiktatni. Inkább az a kérdés, hogy tudunk-e olyan programokat adni a fiataloknak, amelyek menőbbek, mint például a közös ivászat a Széll Kálmán téren" - mondta. Hozzátette: pszichológusként nem is annyira a fiatalkori alkoholproblémákkal szembesül az iskolában, inkább azt tapasztalja, hogy a súlyosan problémás szülő-gyerek viszony egyik tünete az alkoholfogyasztás.

Rozsos Réka pszichológus. Fotó: Fülöp Máté/Házipatika

Erkölcsi kérdés is

Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK-OBB főtitkára a diszkóbalesetekre hívta fel a figyelmet. Azt mondta, kezdőként a közlekedésrendészetnél szembesült először a parkban italozó fiatalokkal, majd később a halálos diszkóbalesetekkel. Utóbbiak ráadásul nem jelennek meg a statisztikában, de a rendőrök, mentősök pontosan tudják, hogy miről van szó, hiszen a balesetek rendszerint péntek és szombat éjjel történnek, és a halálos áldozatok nagyon fiatalok. Gyakran azok az utasok, akik vétlenek és nem ittak semmit.

Az alezredes szerint nem minden a jogszabálykövetés, mert aki beül egy ittas ember kocsijába, az erkölcsileg is felelőssé válik. Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy ittas állapotban nem csak gépjárművet veszélyes vezetni, de például kerékpározni és rollerezni is súlyos felelőtlenség. A közönség soraiban enyhe morajlást keltett, amikor azt mondta, hogy a kerékpárosoknak is KRESZ-vizsgát kellene tennie, hiszen sok kerékpáros nem ismeri a közlekedési szabályokat. Valaki lakonikusan meg is jegyezte, hogy sok autós sem ismeri a KRESZ-t.

Így lesznek alkoholisták a fiatalok Míg egy magát rendszeresen ájultra ivó fiatalt közkedvelt bulihuligánnak tartanak, az alkoholproblémái miatt segítséget kérő emberre már megvetően sütik rá az alkoholista bélyeget. A tinédzser- és fiatal felnőttkor a határtalan bulizásról szól, a szenvedélybetegségre hajlamosak lába alól ekkor csúszhat ki először a talaj. Ha viszont a fiatal nem iszik, a társasági életből is kimarad. Mutatjuk, hogy termeljük ki napról napra az alkoholisták új generációit.

Nem frontális felvilágosítás

A fiatalkori alkoholfogyasztás az iskolákat is komolyan érinti, de nem minden intézményt ugyanúgy - ezt már Gerencsér Anna iskolaigazgató fogalmazta meg. Mint mondta, kollégái beszámolója alapján például tud olyan iskoláról az országban, ahol a gyerekek egyre korábban kezdenek inni, akár már 13-14 éves korban. "Nyilván az a kérdés, hogy mit tudnak ezzel kezdeni az iskolák, mitől lesz hiteles a felvilágosítás. Ha a gyerek be tud kapcsolódni, és nem frontálisan magyaráznak neki, az a jó megoldás" - így Gerencsér. A középiskolásokban egészséges kétely működik, és sokkal hitelesebbnek gondolják azokat, akik maguk is megtapasztalták azt, amiről beszélnek. Ezért tartják hitelesebbnek volt drogosok vagy alkoholisták beszámolóit egy "hivatalos" előadásnál.

Az esemény végén diákokkal beszélgetve azt szűrtük le, hogy alapvetően tetszik nekik a téma, és az a mód, ahogyan ezt a program feldolgozta, mert ez további kérdésekre sarkallja őket. Ahogy egy fiatal fogalmazott: minden fiatal tudja, hogy az alkohol káros az egészségre, inkább az a kérdés, miért vesznek ebben részt, ha nem is akarják. Ebben, a mélyebb okok tisztázásában is segíthet a beszélgetés, illetve a Smashed-hez hasonló, alkoholedukációs programok - mondták lapunknak.