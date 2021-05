"Utópisztikus gondolat, hogy függőségek nélkül élhetünk"

A dohányzás jövője és a füstmentes alternatívák szerepe volt a nemrég megtartott In Focus: Tobacco Harm Reduction című online konferencia fókuszában. A járvány miatt online térbe kényszerült rendezvényen orvosok és egészségügyi szakemberek, valamint civil és iparági szakértők, tudósok, kutatók, társadalmi szervezetek vezetői osztották meg gondolataikat a dohányzás ártalmainak csökkentéséről, cáfolva a füstmentes alternatívákkal és a dohányzással kapcsolatos tévhiteket.

A legnagyobb tévhitek a cigarettaalternatívákról A dohányzás egészségkárosító hatásai közismertek, ennek ellenére még mindig sokan vannak, akik képtelenek leszokni a füstölésről. A dohánygyártók ezért az ártalomcsökkentés jegyében egyre több alternatív technológiát kínálnak a cigaretta helyettesítésére, ám ezekről sok téves információ él a köztudatban. Most eloszlatjuk a füstöt ezekkel kapcsolatban. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Nem elsősorban a nikotin miatt káros a dohányzás

Az egyik ilyen makacs tévhit az előadók szerint az, hogy a nikotin miatt káros a dohányzás. Mark Kehaya, az egyik amerikai dohánykereskedelmi vállalkozás vezetője elmondta, az USA-ban egy, a közelmúltban készült felmérés szerint az amerikaiak többsége még mindig azt gondolja, hogy az alacsonyabb nikotintartalom teszi az egyik dohányterméket kevésbé ártalmasabbá a másiknál. Sőt - a National Cancer Institute tanulmánya szerint - az amerikaiak 71 százaléka meg van győződve arról, hogy a nikotin rákot okoz.

Csakhogy a mai tudományos konszenzus szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért. Ahogy azt Michael Russel professzor már a '70-es években tömören megfogalmazta, "az emberek a nikotinért cigarettáznak és a kátrány fogyasztásába halnak bele". Azok a súlyos betegségek, amelyek ma arra ösztönzik az embereket, hogy teljesen hagyjanak fel a dohányzással, nem elsősorban a nikotin következményei, hanem a cigaretta füstjében található káros és potenciálisan káros vegyi anyagoké. A dohányfüstben - az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) szerint - csaknem százféle káros és potenciális káros összetevő található.

A dohányzás alternatívái világszerte egyre népszerűbbek. Fotó: Getty Images

Ettől függetlenül tény, hogy a nikotin is káros az egészségre, függőséget okoz és nem ajánlott a fogyasztása szívbetegeknek, magas vérnyomással küzdőknek és cukorbetegeknek, várandós vagy szoptató kismamáknak és bárkinek, aki allergiás a nikotinra. Azonban nem csak a nikotin, hanem egyéb függőséggel fenyegető anyagok, például az alkohol is káros az egészségre, ezért kérdés, hogy ezek az összetevők miért nem esnek azonos megítélés alá.

Jelenleg több mint egymilliárd ember dohányzik a Földön, és az előrejelzések szerint ez a szám a közeljövőben sem változik számottevően. Közülük 8 millióan halnak meg a dohányzás következtében évente világszerte. David Abrams, a New York University professzora szerint a füstmentes technológiák rengeteg embernél az egyetlen alternatívát jelentik, sokuk ugyanis a cigarettát sosem tudja vagy akarja végleg lerakni.

A füstmentes technológiák nem a nemdohányzóknak készültek

Egy másik, felmérésekkel cáfolt tévhit az, hogy a füstmentes alternatívák fogyasztói nem-dohányzók, akik aztán később áttérnek az égéssel és füsttel járó, hagyományos dohányzásra. Valójában azonban a füstmentes technológiákat használók túlnyomó többsége olyan dohányos, aki valamilyen okból nem szokik le, azonban szeretne a füstmentes alternatívára való átállással felhagyni a hagyományos dohánytermék fogyasztással. Többségüknek ez sikerül is. Bár igaz, hogy akadnak olyanok is, akik ezek mellett a füstmentes technológiák mellett továbbra is rágyújtanak még cigarettára, de az ő arányuk - a különböző felmérések szerint - jóval kevesebb, mint a cigarettáról leszokni vágyóké. Az e-cigarettázók között azoknak az aránya, akik korábban egyáltalán nem dohányoztak, elenyésző, csupán néhány százalék.

A dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés első két pillére tehát továbbra is a megelőzés és a leszokás támogatása: akik eddig nem fogyasztottak dohány- és nikotintartalmú terméket, azoknak tanácsos a jövőben is egyértelműen tartózkodniuk ezektől, és akik jelenleg dohányoznak, azoknak is a leszokás az első és legtudatosabb választás, hiszen csak így csökkenthetőek 100%-ban a dohányzás ártalmai. A füstmentes technológiák kizárólag azoknak a felnőtt dohányzóknak jelenthetnek alternatívát, akik valamilyen okból nem szoknak le. Számukra viszont fontos lehet a váltás, hiszen egyes felmérések szerint ezek a termékek a cigarettánál akár 70-95 százalékkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Karl Fagerstrom svéd pszichológus, a dohányzás elleni küzdelem orvosszakmai körökben elismert világhírű szakértője is megszólalt a konferencián. Szerinte utópisztikus gondolat azt feltételezni, hogy hamarosan eljön az idő, amikor az emberek mindenféle káros szenvedélytől mentesen fognak élni. Ez összeegyeztethetetlen a nyugati szabadságjogokkal és életstílussal. Ez persze ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ne kellene felhívnunk a figyelmet a dohányzás veszélyeire, és ne kellene segítenünk a cigarettázókat a leszokásban. Az elmúlt évek és évtizedek széleskörű felvilágosító kampányai valószínűleg minden cigarettázóban tudatosították a dohányzás ártalmait, ennek ellenére sokan vannak a világon, akik valamiért nem szoknak le. Őket célozzák azok a füstmentes technológiák, amelyekkel különböző fokú ártalomcsökkentés érhető el. Azonban ha egy dohányos elhatározza, hogy leszokik, és abbahagyja a dohányzás minden formáját, ebben, mint a lehető legjobb döntésben, támogatni kell - hangsúlyozta a pszichológus.