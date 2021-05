Meglepő dolgok, amik függőséget okozhatnak

A Brightside cikke összegyűjtött néhány olyan dolgot, amiről nem is feltételeztük volna, hogy függővé tehetnek minket. Sok üdítőrajongó gondolja például, hogy azzal, ha a cukros változatról cukormentesre vált, akkor bátran ihat belőle, amennyit csak szeretne, mert így már nem kell aggódnia az egészsége vagy a súlya miatt. Csakhogy ez nem igaz: a "light" üdítőkben lévő édesítőszerek ugyanúgy képesek fenntartani a cukor és az édes ízek utáni folyamatos vágyat, és hatással lehetnek a vércukorszintre, ha túl sokat iszunk belőlük.

Az orrspray és a fogfehérítés is okozhat függőséget

Amellett, hogy a bőrnek egyáltalán nem egészséges, a szoláriumozás használatától is függővé lehet válni - mivel tanulmányok szerint élénkíti a vérkeringést az agy azon részében, amely kapcsolatba hozható a függőségek kialakulásával. Szintén okozhat függőséget az ajakír használata, amely először csak szokás, de egyeseknél kényszeres viselkedéssé válhat, akárcsak a körömrágás vagy a hajtépkedés.

Hasonló a helyzet az orrspray használatával is. A túl gyakori alkalmazástól viszont duzzanat alakulhat ki a nyálkahártyán, amitől az orrdugulás érzése folyamatossá válhat, és emiatt aztán szinte lehetetlen leszokni az orrsprayről, hiszen a megkönnyebbülés miatt újra és újra be kell fújni. Aki ilyesmit tapasztal, annak mindenképpen érdemes lehet felkeresnie egy szakembert.

A zenehallgatás is okozhat függőséget, mivel a zene hatására dopamin szabadul fel az agyban, amitől jobb lesz a hangulatunk, és még többet akarunk belőle. Szerencsére ez a "függőség" nem káros, mivel a zenehallgatás bizonyítottan pozitívan hat az agyműködésre, a közérzetre és stresszcsökkentésben is segíthet.

A fogfehérítésre is rá lehet szokni, a jelenségnek neve is van, bleachorexia. Ez egyfajta testdiszmorfiás zavar, amikor egyesek akkor is foltosnak, sárgának látják a fogaikat, mikor teljesen fehérek, és ezért újra és újra fehérítő kezeléseket próbálnak ki, károsítva ezzel a fogzománcot.

A vásárlásfüggőségről már biztosan sokan hallottak, és valóban létező jelenségről van szó, különösen könnyű függővé válni a designer cipők, táskák és ruhák vásárlásától, mivel ezeknek a holmiknak a birtoklása a különlegesség és felsőbbrendűség érzését tudja kelteni abban, aki megveszi őket. Csakhogy a sok vásárlás amellett, hogy anyagilag is megterhelő, szorongást válthat ki, és egy után a kirekesztettség érzését is magával hozza, súlyosabb esetekben szakember segítéségére van szükség ahhoz, hogy le lehessen szokni róla.

Szintén okozhat függőséget a szelfizés, különösen az alacsony önértékelésű tinédzserek és fiatalok körében. Két fajtája is lehet, az egyik a tökéletes fénykép készítésére irányuló kényszer, amikor egy nap alatt akár több ezer képet is csinál magáról valaki, a másik pedig ezeknek a képeknek a folyamatos megosztása a közösségi oldalakon, hogy minél több figyelmet és pozitív visszajelzést gyűjthessenek be vele. Ez a viselkedés nagyon káros, mert egy idő után teljesen irreális elvárásoknak próbál megfelelni az, aki folyamatosan retusált képeket oszt meg magáról, és hosszú távon akár kórosan alacsony önértékelés és testdiszmorfiás zavar is kialakulhat nála.