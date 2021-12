Karácsonyi vásárlási láz: mikortól kóros?

A karácsony a szeretet ünnepe, és az ajándékozás az öt szeretetnyelv egyike az elismerő szavak, a minőségi idő, a szívességek és a testi érintés mellett. Természetes hát, hogy ebben az időszakban többet időzünk boltokban vagy webshopokban, különösen, ha azt érezzük, hogy az ajándékozás által tudjuk a leginkább kifejezni a másiknak, hogy mennyire fontos nekünk - olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében, amely arra is kitér, hogy mikor kell aggódnunk a túlzott költekezés miatt.

Leginkább a harminc év alattiakat érheti el a vásárlási láz, akik közül minden ötödik vevő már idén mélyebbre nyúlna a pénztárcájában, mint tavaly.

Nem mindig könnyű tartani a mértéket

"Karácsony közeledtével bizonyára mindannyian többet vásárolunk a szokásosnál, hiszen egymás megajándékozása a szeretetünk kifejezésének egyik módja. Szeretnénk örömet okozni egymásnak, és nem mindig könnyű tartani a mértéket. Előfordul, hogy többet költünk, mint amit terveztünk" - fogalmazott Kele Tímea, a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékének klinikai szakpszichológus rezidense. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez még nem számít kényszeres vásárlásnak, utóbbi ugyanis nemcsak az ünnepi időszakban jellemző, hanem az év 365 napján, ráadásul nem a másik megajándékozása, hanem az önmagunknak való örömszerzés áll a fókuszában. A kényszeres vásárlás egyébként az emberek körülbelül 6-7 százalékát érinti, és a nőkre jellemzőbb, mint a férfiakra.

Impulzív viselkedészavar

A kényszeres vásárlás egy impulzív viselkedészavar, amely az év minden napján jelen van. Az érintettek tehát mindig sokat költenek, és legfőképp felesleges dolgokat vásárolnak, jelentős anyagi gondokat, akár eladósodást is előidézve. Ám az így okozott boldogság nem tart sokáig, hiszen általában már a fizetés után megjelenik a bűntudat és a csalódottság. Mivel a megvásárolt tárgyakra többnyire nincs szükség, előfordul, hogy a kényszeres vásárlók végül visszaviszik a boltba, hogy enyhítsék a negatív érzéseket, de az is gyakori, hogy elajándékozzák a felesleges holmikat. Vannak olyan családok, ahol jelentős viták is kialakulnak a túlköltekezések miatt, és gyakori, hogy az érintett a szégyenérzet és a konfliktusok miatt elkezdi dugdosni új szerzeményeit a többiek elől.

A kényszeres vásárlás tehát jóval kevesebb embert érint, mint ahányan túlköltekeznek az ünnepi időszakban. Jellemzője, hogy a kényszeresség csak átmenetileg képes csökkenteni a belső ürességet, csupán rövid időre tudja pótolni az önbecsülést és a szeretetet. Gyakran jár együtt hangulatzavarokkal, szorongásos kórképekkel, függőségekkel, evészavarokkal vagy személyiségzavarokkal is.

Amennyiben úgy érezzük, nálunk is ez a probléma áll fenn, érdemes pszichológushoz fordulni. A terápia során ugyanis feltárhatjuk és átdolgozhatjuk azokat a problémákat, amelyek a kóros tevékenység mögött húzódnak - mutatott rá Kele Tímea.