Gyógyszer, amely enyhíti az alkoholmegvonást

Mint azt az intézmény közleménye írja, a prazosin nevű hatóanyagot a többi között ma is alkalmazzák még egyes esetekben prosztataproblémákkal küzdő férfiaknál. A Yale szakemberei korábbi kutatások során kimutatták, hogy a szer a stresszért felelős agyi központokra fejti ki hatását, javítva ezáltal a munkamemóriát, illetve enyhítve a szorongást és sóvárgást. Emellett arra is fény derült, hogy ezen agyi stresszközpontok működése súlyos zavart szenved az alkoholbetegségből való kigyógyulás korai szakaszában. Különösen számottevő ez azoknál a betegeknél, akiknél erős sóvárgás és egyéb megvonási tünetek jelentkeznek. Minél tovább képesek azonban megőrizni józanságukat az érintettek, a zavar is annál jobban lecsendesedik.

A megvonási tünetek megnehezítik, hogy az alkoholbetegek elhagyják az ivást. Fotó: Getty Images

A prazosintől tehát a korábbi eredmények tükrében azt remélték a kutatók, hogy segít áthidalni a kezdeti nehézségeket azáltal, hogy a felépülés folyamatának kezdetén enyhíti az erős megvonási tüneteket, egyszersmind javítva így a páciensek esélyeit, hogy megszabaduljanak az ivástól. Az elmélet ellenőrzése céljából lefolytattak egy kísérletet is, amibe száz olyan résztvevőt vontak be, akiknél frissen diagnosztizáltak alkoholfüggőséget, és akik valamilyen mértékű megvonási tüneteket is tapasztaltak. Véletlenszerűen kiválasztva a résztvevők egyik felének prazosint adtak az otthoni rehabilitáció során, míg a többieknek csupán placebót.

Az így kapott eredmények szerint a hatóanyag elsősorban azok számára volt hasznos, akiknél súlyos megvonási tünetek jelentkeztek, beleértve a remegést, erős sóvárgást és szorongást, valamint alvászavarokat egyaránt. Esetükben - a kontrollcsoporthoz képest - számottevően csökkentette mind az erős alkoholfogyasztási epizódok, mind azon napok számát, amikor egyáltalán a pohár után nyúltak. Azoknál viszont, akik csupán enyhe megvonási tünetekre panaszkodtak, csekély javulást lehetett csak kimutatni a gyógyszer hatására.

"Egyelőre nincs könnyen elérhető kezelési módszer azok számára, akik súlyos megvonási tünetekkel küzdenek. Csakhogy éppen ezek az emberek vannak a legnagyobb veszélyben a visszaesés szempontjából, illetve szintén ők azok, akik a legnagyobb valószínűséggel kötnek ki végül a sürgősségi osztályokon" - hangsúlyozta Rajita Sinha, a Yale Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője. A közlemény szerint ugyanakkor a prazosinnak is akad egy hátulütője, ahhoz ugyanis, hogy jelenlegi formájában hatékony segítséget nyújtson, napi három adagban kell bevenni.

A tanulmány az American Journal of Psychiatry című tudományos folyóiratban jelent meg november 19-én.