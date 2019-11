Ezért kell leszokni a dohányzásról

A leszokáshoz az akarat a legfontosabb, amely szakszerű segítséggel megerősíthető. Akik szeretnének leszokni a dohányzásról, az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központban szakszerű segítséget kérhetnek, akár ingyenes telefonhíváson keresztül is. A szolgáltatás eddig több ezer embernek segített letenni a cigarettát - ismertette Horváth Ildikó. Az államtitkár azt reméli, hogy a dohányzásmentes nap sokaknak segít elindulni a leszokás útján.

Testünk meghálálja, ha letesszük a cigit. Fotó: iStock

Ezért érdemes leszokni

A dohányzás felborítja a sejtek alapvető működését, 10-15 évvel megrövidíti az életet, és számos egyéb káros szövődménye ismert. Azonban a leszokás után pár évvel már kisebb az infarktus és a stroke valószínűsége, valamint a tüdő állapota is javulásnak indul - emelte ki az államtitkár.

A dohányzásról való leszokás nem várt hatásáról itt olvashat!

Ahogy korábban is megírtuk, már 20 perccel az utolsó szál elszívása után normalizálódik a vérnyomás és a pulzus, illetve tisztulni kezd a tüdő. 72 órával később pedig már tapasztalhatjuk, hogy könnyebben lélegzünk: ennek oka az, hogy a hörgőink jobban kinyílnak, így több oxigén jut a szervezetbe. A tüdőkapacitás is növekedni kezd. Egy év után tüdőnk jóval egészségesebb lesz, szebb lesz a bőrünk, és teljesen megszűnik a cigaretta okozta köhécselés, öt év után pedig a tüdőrák kialakulásának esélye is a felére csökken.

Magyarországon körülbelül minden negyedik ember dohányosnak vallja magát, az elmúlt években azonban csökkent a számuk.