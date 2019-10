Érdemes egy hónapra letenni az italt

"Legyen Ön is józansághős, és töltsön el 31 napot alkohol nélkül idén októberben! Mondjon nemet az italra, de igent a rákbetegek támogatására" - hirdeti a Go Sober for October weboldala. A kezdeményezés ugyanis nemcsak arról szól, hogy a vállalkozó kedvű résztvevők nem néznek a pohár fenekére legalább novemberig, hanem az adományozásról is. Úgynevezett aranykártya vásárlásával lehetőség nyílik arra, hogy az absztinens hónapból egy-egy napot megváltsunk, amikor mégsem töri meg a vállalásunkat az italozás. Akár egy barátunk is kifizetheti a kiskapu 15 fontos árát, az így összegyűlt pénz pedig teljes egészében a Macmillan Cancer Support nevű jótékonysági szervezethez vándorol. Ez az egyik legnagyobb brit jótékonysági szervezet, amelynek célja, hogy anyagi és egyéb támogatást nyújtson a rákbetegséggel küzdő embereknek.

Bár a kihívást az Egyesült Királyságban hirdették meg, valójában bárhonnan lehet hozzá csatlakozni a világból. Regisztrálni Facebook-fiókkal és e-mail-címmel is lehetséges, utána pedig nincs más teendő, minthogy hagyjuk porosodni a dugóhúzót és a sörnyitót. Eddig mintegy 65 ezren vállalták az idei alkoholmentes októbert, és már több mint 1,3 millió fontot gyűlt össze a Macmillan Cancer Support számára. Adományozni nemcsak aranykártyák vásárlásával, hanem egyéni felajánlással, illetve a résztvevők támogatásával is lehet.

Rövid távon is érezzük a hatásait, ha egy hónapra elhagyjuk az alkoholt. Fotó: iStock

Az absztinencia előnyei

Az alkohol elhagyása két fronton is jótékonyan hat rövid távon. "Az alkoholfogyasztás károsan hat az alvásminőségre, a kialvatlanság pedig egyaránt rontja a döntéshozatali és tanulási képességünket, illetve a memóriát" - mutatott rá a refinery29.com-nak nyilatkozva Hillary Cecere dietetikus. Hozzátette, az italozás emellett aktiválja az agy éhségirányításért felelős területét is, ezáltal valóban igaz a közismert tézis, miszerint az alkoholtól megéhezünk. Ráadásul nem csupán éhesebbnek érezzük magunkat tőle, de nagyobb valószínűséggel választunk ebben az állapotban kevésbé egészséges ételeket.

A szakember szerint már csak kísérleti célból is érdemes egy hónapra absztinenciát fogadni, így megtapasztalva, hogy mire képes a testünk, amikor teljesen megszabadul az alkoholtól. "Úgy gondolom, már egyetlen józanul eltöltött hónapnak is lehetnek hosszú távra szóló pozitív hatásai. Aki megfelel a kihívásnak, jobban megérti az alkoholhoz való viszonyát, így tudatosabb döntéseket tud hozni a jövőben. Azok pedig, akik jellemzően sokat isznak, átélhetik, mennyivel energikusabbak lehetnek alkohol nélkül, miközben testsúlyuk kontrollálása is könnyebbé válik, egyszersmind megerősödik az immunrendszerük" - fogalmazott a dietetikus.

Itthon novemberben mondunk nemet az alkoholra

Az októberre szóló absztinencia ötlete nem új keletű. Először egy ausztrál ifjúsági szervezet hirdette meg tíz évvel ezelőtt. Az Ocsober (a sober angolul azt jelenti: józan) névre keresztelt kezdeményezés ma is él a kenguruk hazájában - szintén jótékonysági célokat is szolgálva. Eközben az Egyesült Királyságban januárban is szerveznek hasonló kihívást. A Alcohol Change UK jótékonysági szervezet égisze alatt zajló Dry January célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az alkoholfogyasztás, illetve azalkoholizmuskockázataira. Az első, 2013-as felhívásra még csupán négyezren jelentkeztek, tavaly viszont már több mint 4 millió résztvevő szállt be az akcióba.

Itthon az elmúlt három évben a Kék Pont Alapítvány szervezett hasonló megmozdulást. A Száraz November tavaly már külön tematika körül épült, így a nők alkoholfogyasztása került a középpontba. Ennek oka az volt, hogy míg a férfiak alkoholfogyasztása régóta a társadalmi párbeszéd része, addig a nőké sokszor még mindig tabu, esetleg a férfiak által szabályozni kívánt területek egyikeként jelenik meg. Ezzel együtt persze fontos kiemelni, hogy mindkét nem esetében akadnak még teendők.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018-ban közzétett jelentése szerint Magyarországon a 15 éves korosztály tagjai 11,4 liter tiszta alkoholt fogyasztanak el évente sör, bor és röviditalok formájában, aminél csak három afrikai és tizennyolc európai állam lakosai produkáltak vészjóslóbb mutatót. Mindez persze csak a teljes átlag. Amennyiben letisztítjuk a számokat a valódi alkoholfogyasztókra, úgy a férfiaknál fejenként 24, a nőknél 8,3 liter tiszta alkoholt kapunk eredményül. A férfiaknál 20,1, a nőknél 45,2 százalék azok aránya, akik a felmérést megelőző egy évben egyáltalán nem ittak alkoholos italokat. Itthon a lakosság 9,4 százaléka alkoholfüggőnek tekinthető, ami jelentősen meghaladja a 3,7 százalékos európai átlagot.

Valójában mindegy tehát, hogy októberben, novemberben vagy januárban, esetleg egy másik hónapban tartóztatjuk meg magunkat saját elhatározásból. Amennyiben sikerül betartanunk a fogadalmat, úgy mindenképpen egy értékes tapasztalattal gazdagodunk, amiért leginkább az egészségünk lesz hálás. Természetesen nem szabad alábecsülni annak motivációs erejét sem, ha mindezt jótékonysági célokkal, illetve közösségi élménnyel is össze tudjuk kötni.