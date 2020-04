Bármilyen terméknél fontos a megfelelő használat

Társadalmi érintettség

A nemzetközi felmérések szerint több mint egymilliárdan dohányoznak világszerte, Magyarországon több mint 2 millióan. Egyáltalán nem mellékes, ők mit használnak, milyen ártalmaknak teszik ki magukat és a körülöttük lévőket. Az egyértelmű, hogy a dohányzás egészségügyi következményei komoly aggodalomra adnak okot, az viszont tévhit, hogy a nikotin lenne a betegségek kialakulásáért leginkább felelős anyag. Az elsődleges veszélyforrás az égés, és az égés során keletkező, a füstben lévő vegyi anyagok. Egy szál cigaretta meggyújtását követően több mint hatezer vegyi anyag keletkezik, köztük 93 olyan, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerengedélyezési Hivatala hivatalosan is veszélyesnek minősített. A nikotin azonban erős függőséget okozó anyag, valamint megemeli a szívfrekvenciát, a vérnyomást.

A dohányzás ártalmai leghatékonyabban úgy kerülhetők el, ha rá se gyújtunk. Így nemcsak a dohányosok, a környezetükben lévők sincsenek kockázatnak kitéve. Dohányzás esetén pedig a legeredményesebb ártalomcsökkentés, ha leszokunk róla. A leszokással egyértelműen és arányosan csökken a megbetegedések valószínűsége és így nem csak saját magunkat, de szeretteinket, barátainkat és kollégáinkat is megóvhatjuk az ártalmaktól. Azonban, ha valamilyen ok miatt mégsem tesszük le a cigarettát, azáltal, hogy valamely füstmentes technológiát választjuk, saját magunk és a közvetlen környezetünket is alacsonyabb kockázatnak tehetjük ki a cigarettázáshoz képest. Lényeges, hogy rengeteg különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltér.

Kiemelt szerepe van a tájékozottságnak

A köznyelvben gyakran keveredik az elektromos cigaretta és az ahhoz hasonló hevítéses technológia fogalma, holott egészen másképp működnek. A hevítéses technológia is a füst nélküli technológiák egyik csoportja, de nem e-cigaretta. A fő különbség, hogy az e-cigaretta esetében folyadékot, míg a hevítéses technológiánál valódi dohányt hevítenek. Az e-cigarettákon belül megkülönböztetnek úgynevezett nyitott, illetve zárt rendszerű verziót. Nyitott rendszer esetén a fogyasztó maga tudja összeállítani az e-cigarettájához a folyadékot, míg zárt rendszernél erre nincs lehetőség. A hevítéses technológiák jelenleg létező formái zárt rendszerűnek nevezhetők, ugyanis a fogyasztónak ezeknél a technológiáknál már nem kell (és nem is lehet) semmit összeállítania a használathoz.

Kémikusok, kémiai háttértudás nélkül

A WHO 2016-os jelentése szerint a cigarettáról az e-cigarettára való átállás csökkentheti a fogyasztóra leselkedő egészségügyi károsodások kockázatát, amennyiben azt megfelelően használja. A gond akkor kezdődik, amikor a fogyasztó módosít a gyártó által forgalmazott eszközön, összetevőkön, illetve, ha kétes forrásokból jut ezekhez hozzá. "A hatóságilag bevizsgált e-cigarettákhoz használt töltőfolyadékok összetevői éveken át tartó kutatómunka eredményeképpen születnek meg" - hangsúlyozza dr. Petke Zsolt toxikológus. "Ugyanakkor a bevizsgált termékek esetében is tiltott a rendeltetéstől eltérő használat. Az eddig nyilvánosságra került súlyos egészségügyi károsodással, illetve halállal végződő eseteknél a rendeltetéstől eltérő módon használták a termékeket, továbbá gyakran THC és E-vitamin-acetát tartalmú szerekkel dúsították a töltőfolyadékot. Látni kell, hogy ismeretlen, házi keverésű anyagok inhalálása akár életveszéllyel is járhat" - mondja dr. Petke Zsolt.

Veszélyben vannak a magyar fogyasztók?

Az európai szabályozás szerencsére jóval szigorúbb, mint az amerikai. Nem véletlen, hogy Magyarországon egyetlen egészségügyi károsodással járó esetet sem regisztráltak. Európával ellentétben az USA-ban az e-cigarettákra egyelőre nincs kötelező érvényű szabályozás. A toxikológus nem javasolja az internetről vagy kétes eredetű forrásból származó szerek használatát. "Kizárólag a legális, vagyis a bevizsgált töltőfolyadékok biztonságosak, a gyártó által javasolt módon fogyasztva, készülékben." Fontos azonban tudni, hogy a füstmentes technológiák megfelelő használat mellett sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint.

A dohányzás ártalmainak kiküszöbölésének a leghatékonyabb módja, ha nem dohányzunk. Dohányzás esetén a dohányzás és a nikotin ártalmainak kiküszöbölését kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztásának teljes abbahagyása biztosíthatja.

