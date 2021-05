Az impulzusvásárlás rejtett veszélyei

Az online vásárlásnak a hagyományos kereskedelemhez képest jelentősen alacsonyabb a szén-dioxid-lábnyoma. Részletek itt.

A vásárlás függőséget is okozhat. Mi több, egyes kutatások szerint egészen hétköznapi dolgok, például élelmiszerek vagy tisztítószerek vásárlásakor is megugorhat a dopaminszintünk, amikor a kosárra kattintunk az online felületen. Ugyancsak örömérzetet okoz, amikor a futár egészen az ajtóig hozza, amit megvettünk, és gyakorlatilag csak néhány kézmozdulatot kellett tennünk érte - írja a healthline.com. Az online bevásárlással nincs is semmi gond, a probléma akkor kezdődik, ha rászokunk az impulzusvásárlásra, és szinte gondolkodás nélkül veszünk meg dolgokat, akár szükségünk van azokra, akár nincs. A járványügyi korlátozások miatt kialakult ingerszegény környezet sokakból hozta ki válaszul, hogy vásárolgatással szereztek magunknak némi plusz örömet. Csakhogy ez túlzott mértékűvé válva anyagi, érzelmi és kapcsolati problémákhoz is vezethet.

Az online vásárlások során könnyen túlzásba lehet esni. Fotó: Getty Images

Ha úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk megállni, hogy újra és újra vásároljunk, pedig már többször megfogadtuk, hogy visszafogjuk magunkat ezen a téren, akkor érdemes lehet tudatosan átgondolni, milyen lépéseket tehetünk a leszokás érdekében. Mindenképpen intő jel, ha szinte folyamatosan bűntudatunk van vásárlás után, ha állandóan az online boltok kínálatát böngésszük, illetve esetleg olyan költségekbe verjük magunkat, amelyek már a megtakarításainkat, rosszabb esetben a megélhetésünket veszélyeztetik.

Mit tehetünk a vásárlási függőség ellen?

Első lépésben keressünk más olyan elfoglaltságot, amely hasonlóképpen megemeli a dopaminszintünket, azaz örömet szerez, legyen szó akár olvasásról, testmozgásról, vagy bármilyen egyéb hobbitevékenységről. Ezen felül készítsünk bevásárlólistát azokról a dolgokról, amelyekre valóban szükségünk van. Semmit ne vegyünk meg azon felül, mint ami a listán szerepel, még csak ne is keressünk rá az interneten másra. Iratkozzunk le a különféle oldalak hírleveleiről is, a telefonos alkalmazásokban pedig kapcsoljuk ki az értesítéseket, mert ezáltal is sokkal kevesebb akció hírével találkozunk majd, egyszersmind kisebb eséllyel csábulunk el a vásárlásra.

Hasznos lehet, ha tudatosan korlátokat állítunk az elektronikus eszközhasználat terén. Ha nem munkára használjuk a telefont, számítógépet, akkor próbáljuk meg minél ritkábban bekapcsolni. Pénzügyi kiadásainkat vezessük egy táblázatban vagy applikációban, és nagyon pontosan jelöljük ki a határainkat, azaz határozzunk meg egy fix összeget, amit nem léphet túl a havi költésünk. Olyan esetekben pedig, amikor mégis nem a szorosan vett hétköznapi szükségleteink közé tartozó terméket teszünk a kosárba, várjunk pár napot a tényleges vásárlás előtt. Ezzel marad időnk eldönteni, hogy impulzusvásárlásról van-e szó, vagy valóban olyasmit vennénk, amire komoly szükségünk van.