Az e-cigiket így nem szabad használni

A hevítéses, újgenerációs e-cigaretták is ugyanolyan függőséget okoznak, mint a hagyományos cigaretták - figyelmeztettek a közelmúltban az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakorvosai.

Az elmúlt években jelentősen megnőtt az e-cigaretták népszerűsége. Korábbi tanulmányok szerint ugyanakkor e termékek - akárcsak a vízipipák - használata során több nikotin, szén-monoxid és egyéb mérgező vegyület jut a légzőszervrendszerbe, mint a hagyományos cigaretták és a szivarok használatakor. Ezzel együtt a hosszú távú egészségügyi hatásaik egyelőre kevésbé ismertek - olvasható az New York-i Egyetem (NYU) Grossman orvosi kara közleményében, amelyet az EurekAlert közölt. Az intézmény szakemberei egy új kutatásban arra voltak kíváncsiak, mennyiben térnek el technikailag az e-cigik és a vízipipák használati szokásai a hagyományos dohánytermékekétől.

Az e-cigarettát hajlamosak másként használni az emberek, mint a hagyományos cigarettát. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Titokban 122 cigarettafogyasztót és 123 e-cigaretta-fogyasztót figyeltek meg New York utcáin 2018 márciusa és 2019 februárja között, valamint 96 vendéget Manhattan két vízipipabárjában. A megfigyelésekből kiderült, hogy miközben hagyományos cigaretta szívása közben a felhasználók nem egészen egynegyede (22 százaléka) fújt ki füstöt az orrán is, addig ugyanez a mutató a vízipipásoknál elérte az 50, az e-cigiseknél a 63 százalékot. "Eredményeink arra utalnak, hogy az egyedi mód, ahogy az elektromos cigarettát és vízipipát kedvelők az eszközeiket használják, sokkal több szennyezőanyagnak teheti ki az orrot és az orrmelléküregeket. Mindez fokozhatja esetükben a felső légúti betegségek kockázatát" - mutatott rá Emma Karey, a kutatás vezetője, az NYU környezeti ártalmakkal és azok kezelésével foglalkozó tanszékének kutatója.

Az e-cigaretták számos különböző ízesítésű folyadékkal utántölthetők, kezdve például az ananásztól a rágógumin át egészen a kék málnáig. Karey szerint, mivel az illatok erősítik az ízlelést, így ezek az aromák lehetnek felelősek az orrkilégzéses technikáért. A dohányosok körében ezt nevezik retrohalingnek, avagy retrolégzésnek, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb zamatot nyerjék ki minden egyes kifújásból. Régóta ismert a téma kutatói előtt, hogy hagyományos dohánytermékek esetében a dohányzási technika is nagyban befolyásolhatja, hogy a légutak mely részei vannak elsősorban veszélyben a megbetegedések szempontjából. A mostani, a Tobacco Use Insights című folyóiratban megjelent tanulmány ugyanakkor az első, amely ugyanezt a kérdést az e-cigaretták és a vízipipák esetében is megvizsgálta, méghozzá nem laboratóriumi körülmények között.