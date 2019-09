A játékfüggőséget így küzdhetjük le

A játékfüggőség nem jellemhiba, hanem betegség. A részletekért kattintson ide!

Sokan azt hiszik, hogy a függőség felismerése után önállóan is kezelni tudják a problémát, pedig fontos, hogy egyéni terápián és csoportos foglalkozásokon is részt vegyen a beteg - figyelmeztetett Fazekas Zsolt, a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai konzultánsa. Mint mondta, a foglalkozások alkalmával olyan belső változás érhető el, amelynek köszönhetően a játékfüggő hosszú távon is ellen tud állni a kísértésnek.

A szakértő egy másik lehetőséget is kiemelt. Ennek lényege, hogy Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével a kérvényező az általa meghatározott időre bekerül egy adatbázisba, ezzel korlátozott lehetőségei lesznek a játékra.

A játéktilalom valamennyit segít, de a gyógyuláshoz nem elég. Fotó: iStock

Minden hatodik férfit érinthet

Egy korábbi kutatás szerint minden hatodik férfin a szerencsejáték-függőség legalább egy jele észrevehető. A 16 és 24 év közötti férfiak több mint tizede vallotta be, hogy a veszteséget még nagyobb téttel próbálja meg behozni, amikor veszít, és minden huszadik bűntudatot érez a szokása miatt. Mások úgy nyilatkoztak, hogy többet kockáztatnak, mint amekkora veszteséget megengedhetnének maguknak. Egyesek egészségügyi problémáktól is szenvednek a szerencsejáték miatt, és akad olyan is, aki kért már kölcsön vagy adott már el vagyontárgyat, hogy tovább hódolhasson függőségének.

Korábbi cikkünkben már arról is beszámoltunk, hogy az elmúlt 3 évben legalább a háromszorosára nőhetett a hazai szerencsejáték-függők száma. A 15 és 17 év közötti magyar fiatalok a különösen veszélyeztetettek közé tartoznak. Az adatok szerint a hazai felnőtt lakosságának 4 százaléka tekinthető szerencsejáték-függőnek, míg 10 százalék a mérsékelt, 17 százalék pedig az alacsony rizikófaktorú csoportba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a felnőttek több mint negyede veszélyeztetett játékos.

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok nagyobb részének, 41 százaléknak nem okoz problémát a szerencsejáték, 28 százalékuk pedig azt mondta, nem hódol a szerencsejáték okozta örömöknek.