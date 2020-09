Mi az a szezonális depresszió?

A depressziónak különböző megjelenési típusai lehetnek, ezek egyike az úgynevezett szezonális depresszió vagy más néven szezonális affektív zavar. A szezonális depresszió a depressziónak azon fajtája, mely minden évben azonos időszakban jelentkezik: az esetek többségében ősszel és a tél folyamán, ám egyeseknél tavasszal és nyáron is kialakulhat. Az őszi-téli depressziónak általában az évszakra jellemző fényhiányhoz van köze. Ilyenkor, ahogy egyre korábban sötétedik, a kevesebb napfényes időszak és hidegebb idő hatására az érintettek magányosnak, levertnek érzik magukat.

Mi áll a szezonális depresszió hátterében?

Bár a szezonális depressziót általában a fényhiánnyal szokták összefüggésbe hozni, a valóság az, hogy a kialakulásának pontos okai máig nem tisztázottak. A szakemberek szerint biztosan szerepet játszanak benne a genetikai és életkori sajátosságok, illetve az idegrendszer szabályozásában szerepet játszó kémiai folyamatok zavara. Mindemellett, a szervezet biológiai órája is befolyással lehet a szezonális depresszió megjelenésére. Ez a nagyjából 24 órás ciklus szabályozza a test élettani folyamatait, amit azonban az őszi és téli hónapokban könnyen felboríthat a napfény hiánya. Ha pedig a belső ritmusunk a napfényhiánytól felborul, az akár depresszióhoz is vezethet. De az évszakváltozás az alvási szokásokért felelős hormon, a melatonin termelését is kibillentheti egyensúlyából. Ezek a változások mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyesek ebben az időszakban búskomornak, lehangoltnak érezzék magukat.

A szezonális depresszió tünetei:

reményvesztettség

ingerlékenység

csökkent energiaszint

társas kapcsolatok elhanyagolása

aluszékonyság, fokozott alvásigény

érdeklődési kedv elvesztése az addig kedvelt dolgok iránt

étkezési szokások megváltozása

súlygyarapodás

koncentrálási és döntéshozatali nehézség

És bár igaz, hogy az ősszel-télen jelentkező lehangoltság normális jelenség, ám ha ez az állapot tartóssá válik, azt semmiképp nem szabad félvállról venni.

A szezonális depresszió kezelése

Enyhébb esetben az életmódváltás is segíthet. Fontos, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, a friss levegőn, még borongós időben is. A rendszeres testmozgás, a sport kedvezően befolyásolja a hangulatot, csökkenti a feszültséget. De a fényterápia is hatásos eszköz lehet a szezonális depresszió kezelésében, mivel növeli az agy szerotoninszintjét. A betegség enyhébb formájánál pedig sokat segíthetnek azok a gyógynövény-készítmények, melyek oldják a feszültséget, javítják a hangulatot. Ilyen például a lélek napsugarának is nevezett orbáncfű.

Remotiv extra: a visszanyert életkedv

Vény nélkül kapható, orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer

Az orbáncfű fontos tulajdonsága, hogy szabályozni tudja az idegsejtek közötti információáramlást biztosító anyagok mennyiségét, így segíti az idegrendszer egyensúlyának megteremtését. E folyamatnak köszönhetően ismét kiegyensúlyozottá válhat az érzelmi életünk: visszatérhet az életkedvünk, nyugodtabbnak érezhetjük magunkat és jobban alhatunk. Depresszióellenes hatását már számos tudományos kutatás vizsgálta, melyeknek eredményei alapján megállapították, hogy az orbáncfűkivonat a kémiai szerekkel hasonló mértékű klinikai javulást eredményezhet a depresszió enyhébb formáiban - ám ez a hatás csak megfelelő hatóanyag-tartalmú készítményekkel végzett kezeléssel érhető el. Ezt azért is érdemes tudni, mert a drogériákban vásárolható termékek orbáncfűkivonat-tartalma változó, így kérdéses, hogy hangulatjavító hatásuk valóban tud-e érvényesülni.

Ezzel szemben az orbáncfűkivonatot tartalmazó, gyógyszertárakban vény nélkül kapható Remotiv extra megfelelően magas és standard hatóanyag-tartalmának köszönhetően hatásos segítséget jelenthet a szezonális depresszió okozta panaszokra. A Remotiv extra az enyhe depresszió tüneteire, mint lehangolt lelkiállapot, belső nyugtalanság, labilis hangulat -, valamint a stressz és az azzal együtt járó alvászavarok és ellen is hatásos lehet. Fontos tudni, hogy az orbáncfüvet - számos szintetikus gyógyszerrel szemben - jobban tolerálja a szervezetünk, mivel kevesebb mellékhatással jár, nem okoz függőséget, és nem befolyásolja hétköznapi tevékenységeinket sem.