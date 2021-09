Egyre később kel fel a nap reggel, és egyre korábban megy le este - a nappalok rövidebbé és hidegebbé válnak, míg az éjszakák egyre hosszabbra nyúlnak. A természet változása a mindennapjainkra és közérzetünkre is hatással van, ezért is tapasztalják oly sokan ebben az időszakban, hogy megváltozik az étvágyuk, az alvási szokásaik, hogy nehezen tudnak koncentrálni, idegesebbek lesznek, és mintha az egész életükön eluralkodna a reménytelenség. Ezek mind a szezonális depresszió tünetei lehetnek, amelyek kezdetben még enyhék, aztán ahogy telik az idő, fokozatosan erősödhetnek.

A nyár elmúltával a lelkünk is kicsit borúsabbá válik. Fotó: Getty Images

A szezonális depresszió nem játék

A szezonális depresszió vagy más néven szezonális affektív zavar a depresszió egyik fajtája, és kifejezetten az évszakok változásával áll összefüggésben. Általában minden évben ugyanakkor kezdődik és ugyanakkor végződik: jellemzően ősztől tél végéig tart - bár ritkán előfordulhat, hogy tavasztól kora nyárig állnak fent a tünetek. Noha az őszi búskomorságot hajlamosak lehetünk bagatellizálni, fontos tudni, hogy ez az állapot nem játék: súlyos esetben szociális elszigetelődéshez vezethet, megnehezítheti a munkavégzést, sőt akár öngyilkos gondolatok is társulhatnak hozzá.

h i r d e t é s

A szezonális depresszió pontos kiváltó okait egyelőre nem ismerjük, az viszont tudható, hogy több különböző tényező is szerepet játszhat a kialakulásában. Ilyen lehet például a napsütéses órák számának lecsökkenése, ami összezavarhatja biológiai óránkat, felboríthatja a cirkadián ritmusunkat, ami pedig depressziós tüneteket idézhet elő. De a napfényhiány közvetlenül is hat a szervezetünkre: hatására alacsonyabb lesz a szerotonin- és a melatoninszintünk, ami szintén negatívan befolyásolhatja a hangulatunkat, valamint az alvásminőségünket. Érdekesség, hogy az állapot több férfit érint, mint nőt, és inkább a fiatalabb korosztály tagjait sújtja.

A szezonális depresszió tünetei

reményvesztettség

ingerlékenység

csökkent energiaszint

társas kapcsolatok elhanyagolása

aluszékonyság, fokozott alvásigény

érdeklődési kedv elvesztése az addig kedvelt dolgok iránt

étkezési szokások megváltozása

súlygyarapodás

koncentrálási és döntéshozatali nehézség

Az ősszel-télen jelentkező lehangoltság valamelyest érthető is, ám ha ez az állapot tartóssá válik, akkor semmiképp nem szabad félvállról vennünk.

A szezonális depresszió kezelése

Enyhébb esetben már az életmódváltás is sokat segíthet. Próbáljunk meg minél több időt tölteni a szabadban, a friss levegőn, még akkor is, ha az idő borongós. De a rendszeres testmozgás is pozitívan hat a hangulatunkra és segíthet csökkenteni a feszültséget. Ha a betegség enyhébb formában jelentkezik, akkor a gyógynövénykészítmények is sokat segíthetnek, amelyek nemcsak a feszültséget tudják oldani, hanem a hangulatot is javítják. Ilyen hatása van például a lélek napsugarának is nevezett orbáncfűnek.

Remotiv extra: a visszanyert életkedv

Vény nélkül kapható orbáncfűkivonat-tartalmú gyógyszer

Az orbáncfű depresszióellenes hatását számos tudományos kutatás vizsgálta már. Ezek során megállapították, hogy az orbáncfűkivonat a kémiai szerekkel hasonló mértékű klinikai javulást eredményezhet a depresszió enyhébb, illetve középsúlyos formáiban - ez a hatás azonban csak megfelelő hatóanyag-tartalmú készítményekkel végzett kezeléssel érhető el.

Az orbáncfűkivonatot tartalmazó, gyógyszertárakban kapható Remotiv extra megfelelően magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően hatásos segítség az enyhe depresszió kezelésében. Ez a vény nélkül kapható növényi gyógyszer javítja a hangulatot és mérsékli az enyhe depresszió tüneteit, illetve az alvásra is jótékony hatással bír.