Miért vagyunk depressziósak év végén?

Rengeteg tényező miatt lehet év végén rossz a hangulatunk. Mindezek közül talán a földrajzi, környezeti okok a legkiemelkedőbbek. Magyarországon az őszi-téli időszakban egyre rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák. A fényhiány miatt csökken a szervezet szerotoninszintje, illetve zavar támadhat azalvásés ébrenlét ciklus szabályozásában szerepet játszó melatonin nevű hormon termelésében is. Az alvást befolyásoló másik hormonnal, a szerotoninnal közös bennük, hogy hatnak a test hőmérsékletére, de fontosabb, hogy a szerotonin, azaz az örömhormon hiánya nemcsak depressziót és alvászavart, de szexuális problémákat és migrént is okozhat.

Számtalan okból lehet rossz a hangulatunk év végén. Fotó: iStock

Sok munka = ingerült emberek

Az alvás hiánya, rossz minősége erősen összefügghet a téli depresszió tüneteivel: az enerváltsággal, az indiszponáltsággal, ingerlékenységgel, koncentrációs zavarokkal. Nem segíti a kielégítő pihenést a munkahelyeken szokásos év végi hajrá sem. Kevés olyan cég van, ahol a novemberi-decemberi időszakot uborkaszezonnak lehetne nevezni. Így az ünnepekre már egy kevésbé jó verzióját kapja vissza az emberből a családja, hiszen a több és feszítettebb munka, a stressz rengeteget kivesz belőlünk, türelmetlenebbek, indulatosabbak, fáradtabbak leszünk.

A munkahelyi stressz elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy napirendet, és ehhez tartsuk is magunkat, hiszen egy jó rendszer segíthet összeszedettebbnek maradnunk. Könnyebben szegmentáljuk a váratlan vagy kevésbé fontos dolgokat, segít felmérni a felelősségünket és az igényeinket. De ha a munkahelyünkön sikerül is boldogulnunk, akkor is meg kell küzdenünk a régi közhellyel: a legnagyobb veszekedések mindig karácsonykor csapnak le. De milyen szerepe lehet az ünnep(ek)nek a rossz hangulat, rosszabb esetben a depresszió kialakulásában?

Magas elvárások helyett teljesíthető tanácsok

Az év végi kimerülésen és a munkahelyi túlterheltségen túl a legjellemzőbb mentális kihívás az ünnepek környékén a magas elvárás magunkkal szemben: mi miért nem érezzük azt, amit mindenki más, hol a mindent átható örömteli hangulat? Legyünk ilyenkor kicsit türelmesebbek magunkhoz, sosem tudhatjuk, mikor ér utol bennünket is az ünnepi hangulat.

A szorongás és rosszkedv helyett inkább fogadjuk meg a következő tanácsokat, és adjuk esélyt annak, hogy idén messze elkerüljön minket az év végi depresszió, helyét pedig átvegye az ünneplés öröme.

Fizikai aktivitás - az edzés egyfajta stressz a testünknek, de ez a stressz jótékony hatású, hiszen ha alkalmazkodott hozzá a szervezetünk, a pozitív reakciót kiváltó anyagok, így például a "boldogsághormonnak" is nevezett szerotonin termelése felerősödik.

Izgalmas "kísérletet" végezhetünk magunkon, mégpedig a tudatos jelenlét, a mindfulness gyakorlásával. Ez tulajdonképpen a megengedő, elfogadó figyelem. Egyrészt segíti és engedi azonosítani a negatív érzéseket, valamint igazolja ezek jogosságát. Innen pedig egyenes út vezet az átkeretezéshez, aminek a lényege az, hogy elkezdjük kihozni a legjobbat akár egy-egy igazán frusztráló, nyomasztó helyzetből is. A dugóban üldögélés ideális lehet arra, hogy válaszoljunk az e-mailjeinkre. Sőt, a házimunka is örömteli lehet, ha így tekintünk rá, továbbá segíthet kizárni a jövő és a múlt által generált feszültséget, belefeledkezhetünk az apró részletekbe, amivel biztosíthatunk egy lélegzetvételnyi nyugalmat, szünetet a lelkünknek és testünknek egyaránt. A karácsony a szeretteink körében eltöltött minőségi időről szól, legyünk tényleg azokkal együtt, akikkel a legjobban érezzük magunkat. Ne erőltessünk magunkra a kínos rokoni vagy baráti találkozókat. Nem könnyű, viszont érdemes megtanulni nemet mondani a nem kívánt találkozókra.

A karácsony táján megjelenő depresszióra az esetek 85 százalékában jó megoldás lehet a fényterápia. Azaz töltsünk minél több időt a szabadban, a téli napsütésben, a jó levegőn. Menjünk el szánkózni, korcsolyázni vagy csak egy nagyot sétálni!