Az infarktus nem várt hatása

Miközben a depresszió és a szívinfarktus között bizonyítható kapcsolat van, de egy friss svéd tanulmány szerint az infarktuson átesett betegek csak a szükségesnél kisebb arányban részesülnek depresszív zavarok miatti gyógykezelésben.

Mivel a skandináv országok évtizedek óta világvezetők a depresszív zavarokban, a svéd Karolinska Intézet kutatói számos, a depresszió élettani hatásait vizsgáló kutatást végeznek. A legutóbb 805 infarktuson átesett embert vizsgáltak, illetve ugyanennyit, aki nem volt érintett a betegségben. A szívinfarktuson átesettek 14 százalékánál depresszióra utaló tüneteket állapítottak meg, míg a másik csoport esetében ez a szám csak 7 százalék volt. Stresszt elsősorban a munkahelyükön éreztek a megkérdezettek (48 és 32 százalék, szintén nagyobb arányban az infarktuson átesettek), a magánéletében a pedig az infarktust átélt személyek 18, míg a másik csoport 11 százaléka tapasztal napi szintű stresszhelyzeteket.az elvált személy azok között, akik szívrohamon estek át.Az eredmények nem csak a depresszió és az infarktus kapcsolatát erősítették meg, de rávilágítottak arra is, hogy a szívbetegségen átesett emberek jóval kisebb arányban szednek antidepresszánsokat. A kutatásokban részt vett Dr. Barbro Kjellström felhívta a figyelmet: a kísérletek során depressziós tüneteket produkáló, de szívrohamon nem átesett emberek 42 százalékánál korábban már azonosították a pszichiátriai megbetegedést, és megfelelő kezelést is kaptak, mígcsupán 16 százalék. A szívrohamon átesett betegek tehát kisebb arányban fordultak orvoshoz a depresszió tünetei miatt, vagy ha el is mentek, a szakemberek rosszabb arányban tudták azonosítani a tüneteket.Kjellström szerint a felelősség orvost és beteget egyaránt érinti. Az előbbinek érdeklődőbben kell a pácienséhez fordulni, hogy annak általános. Az embereknek ugyanakkor meg kell tanulniuk kiszállni a hétköznapok egyre gyorsuló hullámvasútjából, időnként megszüntetve például az okostelefonokon és számítógépeken keresztüli állandó online jelenlétet, amelyek korábban még nem tapasztalt terhelést jelentenek.

20 éves lány vagyok, nem túlsúlyos, nem dohányzom, nem iszom, a vérképem teljesen jó (egy kis vérszegénységgel), tüdő rtg.-m normál. Viszont fáradékony vagyok, rengeteg dührohamom van, amelyek után kifulladok, sápadt vagyok, hányingerem van, szúr a hátamban, a mellkasomban, teltségérzetem van, és gyakran ezeken kívül is megjelennek ugyanezek a tünetek. Ma éjjel is ez történt, viszont elmentem sétálni és jobb lett. Olvastam, hogy nőknél ilyen tünetek is előfordulhatnak, leginkább a teltségérzet, sőt ha leengedem a vállamat, akkor nyomó érzést érzek az egész mellkasomon, ami a nyakamig kisugárzik. Nem tudom, hogy ez az előjele-e vagy sem, mert valóban sokat stresszelek. Ha elmegyek egy kardiológushoz, akkor kizárhatja a szívinfarktus valószínűségét, vagy az bármikor előfordulhat? Tegyük fel, ma jó az EKG, de másnap pedig már infarktus gyanús lehetek? Válasza megnyugtatna, előre is köszönöm!

Tisztelt Kérdező! Véleményem szerint Önnek emocionális, pszichés stressz közben kialakuló testi panaszai vannak. Nem gondolom, hogy szívinfarktusa van. Kardiológus meg tudja állapítani volt-e szívizom elhalás vagy sem, egyéb más szívet ...