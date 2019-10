A magány ellen így harcolhatunk

A szakértő szerint a magány leküzdésének legfontosabb lépése az, hogy életünk minden területén törekszünk pozitív kapcsolatok kialakítására és ápolására . Így nemcsak jobban fogjuk érezni magunkat, hanem egészségesebbek is leszünk és tovább élhetünk. A szeretteinkkel töltött idő ugyanis jót tesz hangulatunk mellett az immunrendszerünknek is, valamint hozzájárul a fájdalom, a gyulladás és kortizolszint csökkentéséhez is.

Az élethosszig tartó tanulásról azt állítják a tudósok, hogy nemcsak agyi funkcióinknak tesz jót, de abban is segít, hogy ne magányosodjunk el . Ha eljárunk valahová és találkozunk másokkal - akár egy főzőtanfolyamon, az edzőteremben vagy egy szakmai továbbképzésen -, az már jó lépés afelé, hogy. Akinek pedig van egy érdekes hobbija vagy egy adott területhez remekül ért, annak érdemes megfontolnia, hogy esetleg tanítson is másokat - ebből ő maga is sokat tanulhat és profitálhat, mellette pedig rengeteg új ismeretséget is szerezhet.