A legjobb természetes gyógyszerek

Ilyenkor kevésbé vagyunk aktívak, nincs kedvünk kimozdulni, rosszabbul koncentrálunk, ezzel együtt pedig megnő az étvágyunk és valószínűleg fel is szedünk pár kilót, amitől megint csak nem érezzük jól magunkat. Szerencsére van néhány dolog, amit kipróbálhatunk, hogy egyszerűbben vészeljük át ezt az időszakot.

Fényterápia

A legjobb "gyógyszer" a téli nyomott kedélyre a fény, lehetőleg a természetes fény, ezért töltsünk (világosban) a szabadban annyi időt, amennyit csak tudunk, és engedjünk be minél több természetes fényt a lakásba is. Ezen felül fényterápiás lámpákat is beszerezhetünk - nagyjából egy hét használat után már tapasztalni fogjuk a pozitív hatásokat.

Van, akiket jobban megvisel a téli fényhiány

D-vitamin

A kevés napfény hatására a szervezetünkben lecsökken a D-vitamin szintje, ami ugyancsak negatív hatással van a kedélyünkre. Ha viszont elegendő D-vitamint viszünk be, attól jobb lesz a kedvünk, erősödik az immunrendszerünk és erősebbek lesznek a csontjaink is. Szedjünk D-vitamint táplálékkiegészítő formájában - de az adag beállítását bízzuk szakemberre, mivel a D-vitamin zsírban oldódik, így lehetséges a túladagolása.

Sport

Számos kutatás bizonyítja, hogy a sport hatékony a depresszió, a szorongás és a kedélybetegség ellen, így fontos, hogy a téli időszakban is aktívak maradjunk. Ha túl hideg van ahhoz, hogy a szabadban mozogjunk, akkor tornázzunk DVD-re, vagy keressünk a neten az érdeklődésünknek és az edzettségi szintünknek megfelelő sportvideót. Ha egyébhez nincs kedvünk, egy naponta 15-20 perc jóga is csodákra képes.

Vitaminok

Időszakosan a megfelelő vitaminok szedése is jó ötlet lehet, ha fokozottan rossz kedvűnek és levertnek érezzük magunkat. B12, folsav, omega-3 - ezekkel mind érdemes próbálkozni. Előtte mindenesetre beszéljünk az orvosunkkal a számunkra leginkább megfelelő dózisról.

Forrás: rodalesorganicife.com