A depresszió testi tünetei

Depressziós vagyok - sokszor hangzik el ez a mondat egy lehangoltabb napon, amikor a dolgok nem a terveink szerint alakulnak, és úgy érezzük, semmi sem tud jobb kedvre deríteni minket. Holott a depresszió sokkal több pusztán múló rosszkedvnél. Már-már népbetegség, amely a lelki panaszok mellett testi tüneteket is eredményezhet.

Depresszióra hajlamosító tényezők A depresszió rendkívül összetett betegség, és nem tudjuk pontosan, kinél mi váltja ki. Egyeseknél elegendő hozzá egy negatív életesemény, akár egy költözés is, míg másnál a hormonháztartás problémái vagy újabban a koronavírus-fertőzés is okolható a kialakulásáért. h i r d e t é s

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a depresszió Magyarországon is súlyos következményekkel jár. A hivatal néhány évvel ezelőtt készített, átfogó lakossági egészségfelmérésének eredménye lesújtó képet festett a lakosság mentális egészségi állapotáról: adataik szerint átlagosan minden negyedik magyar felnőtt szenved a depresszió tüneteitől legalább időnként. A férfiak körében 20 százalékos a betegség előfordulása, míg a nőknél ennél is nagyobb, 30 százalékos a depresszióval küzdők aránya a felnőtt lakosságon belül. A súlyos depresszió a nők 4,3 százalékát, a férfiaknak pedig 2,6 százalékát érinti az adatok szerint. Leginkább az idős, illetve a rossz anyagi körülmények között élő, társadalmi perifériára sodródott embereket veszélyeztetik a depressziós tünetek a felmérés szerint.

Ezektől a tünetektől szenved a magyar lakosság

A hazai statisztikák szerint a magyarokat is elsősorban a depresszió szomatikus, vagyis a testre gyakorolt hatásai terhelik meg leginkább. Az egyik leggyakoribb ilyen testi tünet az állandó és látszólag indokolatlannak tűnő enerváltság. A KSH felmérésében részt vevők 60 százaléka panaszkodott arra, hogy a vizsgált időszakban legalább néhány napig fáradtnak, energiavesztettnek érezte magát, közel tíz százalékuk pedig majdnem minden nap küzdött a fáradékonysággal.

A depresszió súlyos testi tüneteket eredményezhet. Fotó: Getty Images

A mentális és fizikai kimerültség egyik fő oka, hogy a depresszióval küzdők éjszaka sem tudják megfelelően kipihenni magukat. Az alvászavar, az álmatlanság vagy az aluszékonyság a magyar lakosság közel négytizedét érinti, egytizedüknél pedig szinte napi szinten jelentkeznek a különböző alvásproblémák. A depresszió más tüneteihez hasonlóan ezek a panaszok is nagyobb arányban érintik a nőket, a mindennapos alvásproblémával élők hatvan százalékát ők teszik ki.

Persze a kialvatlanság nemcsak azt eredményezi, hogy napközben fáradtabbak vagyunk és nehezebben koncentrálunk a feladatainkra. Azalvászavarokhosszú távon többféle betegség kialakulásának kockázatát is jelentősen megnövelik, beleértve például a magas vérnyomást, a 2-es típusú cukorbetegséget vagy a stroke-ot. Akik rosszul vagy keveset alszanak, azok hajlamosabbak az elhízásra, illetve a különböző szívbetegségek is nagyobb arányban alakulnak ki náluk.

A depresszióhoz sok esetben társulnak különböző táplálkozási zavarok is. A KSH statisztikái szerint az evészavar, étvágytalanság vagy falánkság a népesség 15 százalékának okoz gondot. Az egyoldalú étrend, illetve a nem megfelelő tápanyagbevitel miatt szintén megnőhet számos komoly betegség kialakulásának az esélye. A depresszióban szenvedő ember gyakran panaszkodik állandó rossz közérzetre, szédülésre, elhúzódó fejfájásra vagy emésztési rendellenességekre. Jól látható tehát, hogy a depresszió számos negatív testi folyamatért lehet felelős, azaz könnyen alááshatja az érintettek egészségét.

Magánéleti, párkapcsolati problémákat szintén kiválthat a depresszió. Ez az állapot ugyanis gyakran jár együtt a nemi vágy csökkenésével, ami miatt a párunk úgy érezheti, elhidegültünk tőle. A ritkuló együttlétek és a stressz felhalmozódása akár stabil, életképes kapcsolatokat is zátonyra futtathat. A magánéleti krízis pedig csak tovább súlyosbíthatja a depresszió mértékét, egyfajta ördögi kört generálva, amelyből segítség nélkül már nagyon nehéz kitörni.

Vegyük komolyan a tüneteket

Az eddigiek alapján láthatjuk, hogy a depresszió összetett módon hat az egészségünkre, miközben általános, többféle más betegséghez ugyanúgy köthető tünetet is kiválthat. Ha nem kezdik el időben a kezelését, akkor sok más egészségi problémához hasonlóan a depresszió is rosszabbodhat, mélyülhet. Enyhébb esetekben jó szolgálatot tehetnek azok a patikák polcain vény nélkül is elérhető készítmények, amelyek. Ám ha a panaszok hosszabb ideig fennállnak és súlyosabbak, mindenképpen egyeztessünk szakorvossal, aki az egészségi állapotunkat és tüneteinket is figyelembe véve választhatja ki a számunkra legmegfelelőbb kezelést.