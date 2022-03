"Van egy lányom, akinek nem tudok többé belenézni a szemébe"

Február elején tele volt a sajtó Lakatos Gabriella esetével. Ő az a 22 éves fiatal édesanya, akit volt párja bosszúból mindkét szemére megvakított. A férfi ellen valóságos hajtóvadászatot indított a rendőrség, és végül sikerült elfogniuk. Ez azonban a nő helyzetén nem sokat könnyített, szeme világát ugyanis ettől még nem kapta vissza.

A bántalmazott nő az RTL Klubnak azt nyilatkozta a napokban, hogy még mindig nem tudja felfogni azt, ami vele történt. Mint kiderült, a nő szemeit korábban több férfi is dicsérte, ezért az elkövető egyszer megfenyegette Gabriellát: kiveszi a szemeit, hogy ne lásson többé más férfiakat. Végül beváltotta "ígéretét", a nőnek pedig az fáj a legjobban, hogy így nem láthatja felnőni a kislányát. "Egy csodálatos gyermekem van, akinek én már nem tudok belenézni többet a szemébe, és már nem láthatom az ő szemeit" - mondta a könnyeivel küszködve. A fiatal anya hozzátette, egy nőnek sem kívánja, hogy ehhez hasonlón menjen keresztül.

Gabriella mellett ott állt a testvére is, próbálja támogatni, amennyire csak tudja. Ő mesélte el, hogy egy héttel ezelőtt a megvakított nő visszatért abba a kemecsei utcába, ahol a bántalmazás történt. Ez segített neki abban, hogy szembenézzen a traumával, és elérje, hogy ne afélelemirányítsa az életét. "Én úgy érzem, hogy a legbátrabb nők közé tartozik. Ennyi idő után senki nem mer a traumatikus helyszínre hazalátogatni. Ő legyőzte önmagát" - fogalmazott Gabriella testvére. Hozzátette, hogy a nő kérésére mindent elégettek, ami a bántalmazójára emlékeztette.

A nő nagy álma, hogy egy saját, akadálymentesített lakása legyen Kemecsétől távol, ahol el tudja látni önmagát és gyermekét. Ehhez azonban segítségre van szükségük. Aki teheti, az az 11773449-03088889-es számlaszámra tud utalni. A számlatulajdonos Orosz Mira Norina.

A szeretet nem árthat

A kapcsolaton/családon belüli erőszak egyébként sajnos nem ismeretlen jelenség Magyarországon. Egy korábbi nemzetközi kutatás eredményei szerint a hazai lakosság több mint fele ismer legalább olyan személyt, aki a tudomása vagy feltételezése szerint elszenvedője volt a párkapcsolati erőszak lelki, fizikai, társadalmi vagy gazdasági változatának. A bántalmazás ellen világszerte számlatan szervezet küzd, köztük az Ökumenikus Segélyszervezet is, akik egy nagyon fontos üzenetet próbálnak közvetíteni A szeretet nem árt elnevezésű kampányukkal.

Leglényegesebb mondanivalójuk, hogy az erőszak semmilyen formája nem elfogadható egy párkapcsolatban, illetve az is, hogy az áldozatoknak van hova fordulni segítségért. Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a fizikai és szexuális erőszak mellett az érzelmi abúzus, a másik folytonos megalázása, megsértése, fenyegetése, illetve a zsarolás, a kizsákmányolás és a szabadság bárminemű korlátozása is bántalmazásnak minősül.