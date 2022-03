Több mint 21 ezren halasztják az iskolakezdést

Összesen 21 353 kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz (OH) a január 18-ai határidőig a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében - tudta meg a Népszava. A lap szerint a hivatal a kérelmek jelentős részét, nagyjából 98 százalékát el is fogadta.

Érdemi tájékoztatást sem kap a szülők egy része

Az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain még 2019-ben változtatott az Orbán-kormány, a módosítások pedig 2020 január elsején léptek életbe. Ekkortól már nem az óvodák és a szülők dönthetnek arról, hogy egy hatéves gyermek érett-e az iskolára, vagy még egy évet maradjon az óvodában. Ha ezt szeretnék, a szülőknek kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz, ahol elbírálhatják az igényt. A módosítással az volt a cél, hogy csökkenjen a halasztást kérők száma, ami sikerült ki, hiszen 2019-ben még mintegy 30 ezer gyermek esetében kértek halasztást a szülők.

Több mint 21 ezren kértek iskolahalasztást. Fotó: Getty Images

Az eljárást számos bírálat érte, elsősorban azért, mert sok kisgyermek éretlenül kerülhet be az iskolába, aminek hosszabb távon súlyos következményei lehetnek. A Szülői Hang Közösség nemrégiben publikált felméréséből az is kiderült, a kérelmek elbírálása nem egységes, az OH megyénként másként jár el: van, ahol szigorúbb, máshol enyhébb szempontok szerint döntenek. Az esetek 11 százalékában a szülőket meg sem hallgatták részletesen, ami nagyobb arányú visszautasításokhoz vezetett. A szülők egy része megfelelő tájékoztatást sem kaphat az ügymenetről.