Adjunk neki sok folyadékot

Már-már közhelyszámba megy ez a tanács, de valóban hatásos lehet, ha betegség idején a szokásosnál több folyadékot adunk a gyereknek. Ez különösen igaz hányással, hasmenéssel, magas lázzal járó betegségek esetén, amikor a szervezet sok folyadékot veszít, és fennáll a kiszáradás veszélye. De egy "egyszerű" megfázás is hamarabb elmúlik, ha figyelünk arra, hogy eleget igyon a kicsi: a folyadék megakadályozza a nyálkahártya kiszáradását, így a további kórokozók megtelepedését, és hozzájárul a váladéktermeléshez, következésképp a vírusok, baktériumok minél hamarabbi kiürüléséhez. A víz mindig jó választás, de készíthetünk teát, meleg húslevest is a gyereknek.

Tippek, hogy gyorsabban gyógyuljon a gyerek. Fotó: iStock

Figyeljünk rá jobban

A gyerekek mindig sok figyelmet igényelnek, ha azonban betegek, még jobban szomjazzák a szülők törődését. Itt nem feltétlenül csak arra gondolunk, hogy gyakrabban ellenőrizzük az állapotát, vigyük ágyba neki a reggelit, az ebédet és a vacsorát, hanem arra, hogy, ha megoldható, legyünk vele többet. Lényegesen gyorsabb lesz így a gyógyulás! Üljünk az ágya mellé, beszélgessünk vele, olvassunk neki mesét, vagy egyszerűen csak a szokásosnál többször hangsúlyozzuk, mennyire fontos nekünk. Babusgassuk, legyünk gyengédek, és ha az állapota engedi, a közös játék is belefér. Fontos azonban, hogy ne adjuk át a félelmeinket, mert a "rossz" érzésekkel csak rontunk a helyzeten.

Tisztítsuk az orrjáratokat

Ha a gyerek megfázott, de még olyan korú, hogy nem vagy nem megfelelően tud orrot fújni, akkor a szülő feladata, hogy biztosítsa az orrjáratok tisztaságát. Ellenkező esetben egyrészt lelassulhat a gyógyulási folyamat - hiszen ha a váladék nem ürül ki, akkor a kórokozók se tudnak távozni, és akár komoly szövődmények is kialakulhatnak -, másrészt a fulladásveszély is fennáll. Sokan például nincsenek tisztában vele, hogy a csecsemők még nem képesek a szájukon át lélegezni. A legjobb megoldás, ha beszerzünk egy orrszívót, ami, bár a gyerekek nagyon nem szeretik, hatékonyan távolítja el a váladékot. A tökéletes eredményért mindig fogjuk be az egyik orrlyukat, és arra is figyeljünk, hogy a művelet után, ha szükséges, alkalmazzunk a nyálkahártya duzzanatát csökkentő készítményt.

Ne engedjük közösségbe

Sajnos sok szülő viszi közösségbe a gyerekét akkor is, ha beteg, pedig ez nem célszerű addig, amíg teljesen meg nem gyógyul. Amellett, hogy másokat is megfertőzhet, sokkal több időbe kerül, hogy újra 100 százalékos állapotban legyen. A szervezetnek ilyenkor zavartalan pihenésre van szüksége, ez azonban a bölcsődében, óvodában, iskolában értelemszerűen nem biztosított. Bármennyire is szeretne tehát a barátaival lenni, a játszótéren szaladgálni stb., ne engedjünk neki, és tartsuk otthon, ágyban, vagy legalábbis a meleg szobában. Sokkal hamarabb lábra fog állni, ha ebben a kérdésben határozottak vagyunk.

Fertőtlenítsük, frissítsük a szoba levegőjét

Ha otthon lábadozik a kis beteg, fokozott figyelmet kell fordítani a lakás, de különösen a gyerekszoba levegőjének frissítésére, fertőtlenítésére. Így csökkenthetjük az esélyét annak, hogy más családtagok is elkapják a fertőzést, de a gyerek állapotán is javíthatunk azzal, ha a minimumra redukáljuk a levegőben lévő kórokozók mennyiségét - ezek akár a gyógyulást is lassíthatják, sőt, súlyosbíthatják a betegséget.

Remek választás lehet erre a célra az Aromax felület- és légfrissítő spray. Kiváló minőségű, antimikrobiális hatású illóolajokat tartalmaz, melyek képesek elpusztítani a baktériumokat, gombákat és vírusokat. Többféle illatban kapható - a citrom-fahéj-szegfűszeg összetételű változat meleg, barátságos légkört teremt, elsősorban gyerekszobák levegőjének frissítésére ajánlott, különösen a megfázós, téli időszakban.