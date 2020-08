Százezer kismama szeretne újra dolgozni

Több mint 100 ezer kismama szeretne visszatérni a munkaerőpiacra egy felmérés szerint.

Kedves Doktor Úr! Én tegnap voltam (újra) ambulánsan külső trombotizált aranyerem miatt sebész orvosnál, el is távolította a nagyobb rögöket, a többit újjal szétzúzta. Viszont az a gondom, hogy sajnos ödémás is lett, és olyan "mandarin szelet" nagyságúra kitüremkedik már a gátam irányába. A székletemmel nincs baj, elég híg a terhesség során kapott rengeteg magnézium miatt. Az egész a terhességem 22 hetén lett súlyos, ott voltam először kimetszetni a rögöket, utána hetekig nem is volt baj, majd a 28. hét körül újra elkezdett előjönni, de akkor már nagyon nagy méretben, de még vissza tudtam helyezni őket. Aztán jött megint a rémálom, újra fájdalmas lett és akkor már tudtam, megint rög van benne. A terhességem alatt így már tehát 3-szor voltam eltávolíttatni, de már nagyon szomorú és elkeseredett vagyok, mit tegyek. Most tegnap a doki visszahelyezte, azt mondta én is vazelinnal tegyem ezt, de én akárhogy próbálom, már nem tudom visszanyomni sehogy se, ez olyan óriási, ráadásul nekem fáj is még kicsit, főleg, hogy tegnap óta még ott a friss vágás... Félek attól is, hogy újra rögösödni fog, nem tudom mit tehetnék a szülésig, hogy valahogy legalább ez az óriási ödéma minél előbb eltűnjön?! Az eleje óta Doxiproct OM kenőcsöt használok, most a sebet külön napi egyszer Betadine-nal is kezelem, és napi 1-szer kamillás ülő fürdőzök... Csak nem tudom mire számítsak, ez az ödéma valaha eltűnik, vagy már szülés előtt ne is reménykedjek benne a baba nyomó súlya miatt?! Mit ajánl, mit tegyek, mit vegyek, mit használjak szülésig?! Előre is köszönöm válaszát! Köszönettel: Viktória

Kedves Viktória! A terhesség mellett, sajnos nem ajánlatos a Detralex (illetve az ugyanilyen hatóanyagtartalmú, más néven futó gyógyszer) szedése, pedig az tudna valamennyire segíteni. A kamillás ülőfürdőt én nem ajánlom, a kamilla kisz...