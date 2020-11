Orbán: két hét múlva derül ki, milyen lesz a karácsonyunk

A miniszterelnök azt reméli, hogy Európa néhány jól védekező országa, köztük Magyarország, "a karácsonyi családi ünnepet már szabadabban teszi megszervezhetővé, mint ahogyan most kell élni az életünket". A koronavírus-járvány miatt most életbe léptetett szigorítások hatásának érzékeléséhez azonban legalább két hétre lesz szükség.

Vajon így töltjük idén a karácsonyt? Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezért kellett szigorítani

A miniszterelnök a szerdától hatályos korlátozásokat azzal indokolta, hogy a szakértők egybehangzó véleménye szerint ezen lépések nélkül a kórházi orvosi ellátás nem teremthető meg a megfelelő biztonsággal és színvonalon, vagyis el fognak fogyni az orvosok és az ápolónők. A számok azt mutatták, ha így megy tovább minden, akkor mindössze 50 százalék esély van arra, hogy a kórházak kibírják a terhelést. "Most, hogy meghoztuk az intézkedéseket, ez a valószínűség 99,99 százalék" - jelentette ki Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, hogy az orvosok, az ápolók és más kórházi dolgozók emberfeletti és erőfeletti munkát végeznek. Azonban a számuk véges, ezért a mostani intézkedésekkel az ő munkájukat is megkönnyítik.

"A vírus sincs könnyű helyzetben"

A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy az új típusú koronavírus sincs könnyű helyzetben, mert a vakcina a láthatáron, és ha meglesz, mi terítjük le a vírust, és nem ő bennünket. Olyan gyógyszerek viszont már vannak - és folyamatos a beszerzésük -, amelyek segítenek elviselhetővé tenni a betegség lefolyását - tette hozzá. A vakcináról szólva azt is közölte, hogy olyan oltóanyag még nincs, amely az előírt négy akadály mindegyikén átjutott volna, de olyan több is van, amely három próbát már kiállt.

Tavasszal jöhet a felszabadulás

Az EU-ban előállított koronavírus-vakcinák januárban teszik meg a kifejlesztésben a negyedik lépést, és van esély arra is, hogy az oroszok és a kínaiak is megteszik. Magyarországnak pedig mind az EU-val, mind Oroszországgal, mind Kínával van kapcsolata - ismertette Orbán Viktor. Úgy véli, hogy a legfelszabadítóbb érzés az lenne, ha különböző vakcinák is rendelkezésre állnának, és miután az nem kötelező, hanem önkéntes lesz, az emberek eldönthetnék, melyiket szeretnék alkalmazni. Azt viszont már most jelezte, hogy - bármelyik vakcináról is legyen szó - december végén, januárban csak egy kisebb mennyiség áll majd rendelkezésre, de lesz egy megkönnyebbülés. Az EU-ban szükséges több százmillió vakcina pedig várhatóan április-májusban áll rendelkezésre, ekkor lesz majd a szabadulásérzés - közölte.

