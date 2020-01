Nem a túlsúly miatt válnak a párok

Heves indulatokat váltott ki Schobert Norbert vasárnap esti Facebook-videója, melyben a fitneszguru arról beszélt, hogy a házasságok amiatt mennek tönkre, mert a szülés után a nők nem hajlandóak lefogyni, a férjük pedig ezért nem kívánja őket. Sokak szerint az egész videó nem több, mint hatásvadász testszégyenítés, de voltak olyanok is, akik szerint szándékosan botránykeltő volt a megfogalmazás, amelyben az edző fontos témában szeretett volna vitát gerjeszteni. Akármi is legyen az indíték, a statisztikai adatok sokban ellentmondanak a fitneszguru szavainak. Magyarországon sokkal nagyobb arányban válnak a nők, mint a férfiak, az okok között pedig elsősorban az elköteleződés hiányát, a hűtlenséget, a rossz anyagi helyzetet, vagy éppen a túl korai házasságot jelölik meg.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a válásokat sokkal nagyobb arányban kezdeményezik a nők, mint a férfiak. A rendszerváltáskor kialakult 70-30 százalék körüli arány 65-35 százalékra módosult az utóbbi években, magyarán a válások alig több mint harmadát nyújtják csak be a férfiak. A házasságok hossza viszont kisebb megszakításokkal, de alapvetően emelkedett 1990-2017 között: 10,9 évről 14 év fölé nőtt. Ebben szerepet játszhatott a megfontoltabb, tudatosabb párválasztás, illetve a házasságkötés előtti együttélés elterjedése is. A válások háromnegyedénél mindkét fél első házasságát szakíttatja meg, az először házasságra lépő párok átlagos életkora csaknem 8 évvel emelkedett a vizsgált időszak alatt - olvasható ki a statisztikai hivatal adataiból.

Hűtlenségtől párkapcsolati erőszakig számtalan ok állhat a válás mögött. Fotó: iStock

A válások indítékait egy tavaly publikált kutatás is kereste, amely 52 ember (31 nő és 21 férfi) házasságát, majd válásának okait elemezte. Egy kérdőívet kellett a résztvevőknek kitölteniük, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy mely fő okok álltak a házasság hanyatlásának hátterében, illetve mi volt az a bizonyos "utolsó csepp" a pohárban, ami a válást eredményezte. A kutatás eredményeit közlő Insider 11 fő indokot sorolt fel, sorrendbe állítva aszerint, hogy a párok hány százalékánál jelentettek ezek problémát.

Felkészületlenség: 13,3 százalék

A válást követően a felek egy része úgy gondolta, hogy sokat segített volna a kapcsolatukon egy házasság előtti tanácsadó kurzus, ahol szakemberek készíthették volna fel őket a közös élet megpróbáltatásaira és a konfliktusok kezelésére. A tanácsadások nagy része azonban inkább csak a krízisben lévő kapcsolatok megmentését célozza, vagyis a megelőzés helyett a felgyülemlett problémákat próbálja kezelni. Ilyenkor azonban már sokszor késő.

Vallási különbségek: 13,3 százalék

Bizonyos esetben vallási ellentétek is álltak a megromlott viszony mögött. A Pew Research Center kutatása szerint a párok 69 százalékának ugyanaz a vallása, a különböző hitű pároknál viszont sok esetben világnézeti és értékrendi különbségek is vitákat okozhatnak.

Rossz kapcsolat a családdal: 17,3 százalék

A Huffington Postban megjelent tanulmány eredménye szerint azokban a párkapcsolatokban, ahol a férj jó kapcsolatot ápol a feleség családjával, 20 százalékkal alacsonyabb a válások aránya. Furcsamód azonban ennek fordítottja figyelhető meg akkor, ha a feleség ápol jó kapcsolatot a férj szüleivel, az ilyen családokban az átlagosnál magasabb volt a válások aránya. Átlagosan azonban a jó családi kapcsolatok megerősítik a házasokat is.

Egészségügyi problémák: 18,2 százalék

Bár a felek jóban-rosszban, egészségben és betegségben is örök hűséget fogadnak egymásnak, egy krónikus betegség egyértelműen komoly kihívás elé állíthatja a párkapcsolatot. A beteg fél állandó ápolásra szorulhat, ami sok esetben anyagilag is ellehetetleníti a házasokat, és különösen nagy odaadást és önfeláldozást kíván a másik féltől. Sok pár jól kezeli ezeket a kihívásokat, míg mások kevésbé.

Családon belüli erőszak: 23,5 százalék

A felmérésben résztvevők csaknem negyede a családon belüli fizikai és érzelmi erőszakot is megemlítette a válás miatti elsődleges okok között. Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a kezdeti verbális erőszak fizikaivá fejlődött az évek során, és volt periódus, amikor félt a párja közelében tartózkodni. Magyarországon ez különösen nagy gondot jelent, a Nők a Nőkért Együtt (NANE) egyesület szerint minden ötödik nőt rendszeresen bántalmaz a partnere. Hetente egy nő hal meg a családon belüli erőszak következtében, de a fizikai erőszaknak súlyos lelki következményei is lehetnek. A párkapcsolati erőszak (jóval kisebb arányban) a férfiakat is érinti.

Függőség: 34,6 százalék

A válások több mint harmadában a fő okok között szerepelt a kábítószer- illetve alkoholfüggőség is. Magyarországon ez is óriási probléma, a regisztrált alkoholisták száma már megközelíti az egymilliót, de még több olyan ember lehet érintett, aki egyszerűen nem fordul orvoshoz a problémával, vagy nem is tekinti azt problémának.

Anyagi gondok: 36,1 százalék

A válaszadók jelentős része anyagi problémákat is említett, szerintük azonban ez inkább közvetett oka volt a válásnak. Inkább a pénzügyi gondok miatti stressz és a megalkuvás következtében kialakult viták okoztak károkat a párkapcsolatban. Sok konfliktus származhat például abból, ha a pár egyik tagja spórolós, míg a másik szeret költekezni.

Túl fiatalon kötött házasság: 45,1

Majdnem minden második pár úgy érezte, hogy a kapcsolatuk lejtmenetében fontos szerepe volt annak, hogy túl fiatalon vágtak bele a házasságba. Így pedig nem volt idejük "komolyabb kötöttségek" nélkül felkészülni az együttéléssel járó kihívásokra és feladatokra. Ezt a számok is igazolják, a megkérdezettek ugyanis jóval a manapság megszokott életkor előtt, átlagosan 23,3 évesen álltak oltár elé. A magyar nők átlagosan 29, míg a férfiak 33 évesen házasodnak, ez az időpont pedig folyamatosan egyre későbbre tolódik.

Túl sok veszekedés: 57,7 százalék

A felmérésben vizsgált férfiak és nők nagyobb része úgy érezte, hogy a problémákat nem tudták indulatok nélkül, hatékonyan megoldani. Ez pedig egy öngerjesztő folyamatot indított be, és egy idő után a konfliktusok alapját tulajdonképpen az adta, hogy állandósult a vita. Az idő haladtával a kommunikáció is egyre jobban lecsökkent a felek között, a csend azonban nem a megnyugvást, hanem a felek közötti egyre nagyobb távolságot jelezte.

Hűtlenség, házasságon kívüli afférok: 59,6 százalék

A házasságoknak döbbenetesen nagy arányban a hűtlenség vetett véget - a kutatás szerint ezt az indokot jelezték legtöbben az utolsó cseppnek a pohárban, amely közvetlenül vezetett a váláshoz. A megcsalás három fő oka a bizonytalanság, az elhanyagoltság érzése, illetve az egyedülléttől való félelem volt a kutatók szerint.

A teljes érdektelenség: 75 százalék

Számtalan válságban lévő házasságot lehet még visszarántani a szakadék széléről úgy, ha a párok közül legalább az egyik kész tenni is azért, hogy javítsanak a dolgokon. Hogyha azonban egyik fél sem hajlandó dolgozni kettejük ügyének rendezésén, úgy a legképzettebb párkapcsolati tanácsadó is tehetetlen. A felmérésben résztvevők háromnegyede vallotta azt, hogy a kapcsolatukat az egymás iránti teljes érdektelenség őrölte fel.