Nagy az igény a bölcsődei, óvodai ügyeletre

Debrecenben a város alpolgármestere, Barcsa Lajos kedd reggel tájékoztatta a sajtót arról, hogy a város óvodáiban mindenhol elindul az ügyelet, és az eddig beérkezettek igénylések alapján már közel ezer gyerek esetében van szükség ellátásra - írja az atv.hu. Egy helyi lakos, Ódri Richárd úgy nyilatkozott, nagy segítség az ügyelet: könnyebben vissza tudnak úgy állni dolgozni, hogy a pici újra közösségben van, és vigyáznak rá.

Nagy segítség a szülőknek a bölcsődei, óvodai ügyelet. Fotó: Getty Images

A járvány elején még csak néhány tíz gyereket küldtek bölcsődébe, óvodába, de ahogy fogyott a szülők szabadsága, úgy növekedtek az igények. Vargáné Aranyász Éva, óvodavezető úgy látja, nehéz és megterhelő feladat a szülőknek összeegyeztetni az otthoni munkavégzést, a távoktatásban tanuló gyerekek segítését, és az óvodáskorú gyerek felügyeletét.

Legfeljebb 5 gyerek csoportonként

Május 18-ától Pécsen is újra megnyit mind a 11 bölcsőde, bár egyelőre ezekben az intézményekben is csak ügyeleti formában fogadnak gyerekeket - mondta el Bognár Szilvia alpolgármester, aki arról is beszélt, a 42 óvodából 28 nyitott meg a városban 164 csoporttal. A szabályok értelmében azonban a férőhelyek korlátozottak, egyszerre legfeljebb 5 kisgyerek lehet egy-egy csoportban.