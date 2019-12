Méhen kívüli terhesség: mi lesz a babával?

Az első kommentárok szerint az orvosi gyakorlat számára ismeretlen az ilyen műtét, ám ha az orvosok mégsem végzik el, akkor "magzati gyilkosságért" indíthatnak ellenük eljárást.

Börtönbe mennek az orvosok?

"A méhen kívüli terhesség nem folytatható normálisan. A megtermékenyített petesejt képtelen az életben maradásra, és a növekvő szövet - amennyiben kezelés nélkül marad - életveszélyes vérzésekhez vezet." - írta meg véleményét a tekintélyes Mayo Klinika. Egy ohiói szülész-nőgyógyász, David Hackney pedig így fogalmazott Twitter-posztjában: "Nem hiszem, hogy még egyszer írni fogok erről, de ez lehetetlenség. Mindannyian börtönben fogjuk végezni."

Börtönbe megy, aki nem menti meg a magzatot. Fotó: iStock

Egyre szigorúbbak a törvények

Az elmúlt hónapokban rendkívül szigorú abortusztörvényt szavaztak meg az Egyesült Államok több tagállamában is. Az elemzők szerint ennek az lehet a célja, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróság - amely az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét tölti be - felülvizsgálja és hatályon kívül helyezze a szabad abortusz lehetőségét megteremtő, 1973-ban hozott, úgynevezett Roe/Wade-döntést.

A Ron Hood és Candice Keller republikánus törvényhozók által most előterjesztett törvényjavaslat a beültetési kötelezettség mellett törvényileg elismerné jogi személynek a meg nem született magzatokat is. A tervezet abortusszal elkövetett gyilkosságért emelne vádat azok ellen, akik elvégzik és azok ellen is, akik elszenvedik a művi terhességmegszakítást.

A Hood-Keller-javaslatot a 99 tagú ohiói törvényhozás 19 tagja biztosította támogatásáról.