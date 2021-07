Megjelent a két csík. Mi jön utána?

Ahogy megpillantjuk a két csíkot a terhességi teszten, teljesen új korszak kezdődik el az életünkben. Az egyetlen biztos dolog, hogy minden változik. De hogyan lehet élvezni a várandósságot, és legfőképpen, hogyan lehet megválogatni, hogy milyen információknak adunk teret ebben a kilenc hónapban? A cikkben egy kétgyermekes anya legfontosabb tanácsait olvashatjuk.

Kezeljük óvatosan a fórumokat!

Mikor kiderül, hogy valaki babát vár, azonnal felmegy a netre, ahol rengeteg hasznos információt olvashat a terhességgel kapcsolatban. Ám érdemes óvatosnak lenni például a fórumokkal - sokan érzik úgy, hogy azért, mert ők már szültek, rögtön szakértővé is váltak a témában. Ráadásul általában a negatív tapasztalatokat szeretjük megosztani a neten, amivel adott esetben riogathatjuk a sorstársainkat. Nem árt, ha ezzel tisztában vagyunk, és ha a terhesség kilenc hónapja alatt bármilyen szokatlan, furcsa tünetet észlelünk, ne a fórumokon keressük rá a megoldást. Ha nem vagyunk kellően rutinosak a haszontalan információk kiszűrésében, akkor rengeteg olyan történetbe botolhatunk bele, amelyek alapján az általunk észlelt tünet valami szörnyűség előjele lehet. Keressük az interneten a hiteles weboldalakat, forrásokat, statisztikákat, orvosi szakvéleményeket! Ha a Google-ban keresgélünk, mindig nézzük meg, milyen oldalon landoltunk, és csak akkor olvassuk el, ha meggyőződtünk róla, hogy hiteles tartalommal van dolgunk! Egyébként ha jó orvost választottunk, neki is feltehetjük a kérdéseinket - így véletlenül sem futunk bele valami olyan írásba, amely szorongásra adhat okot.

Könyvekből is okosan válasszunk!

Rengeteg terhességgel foglalkozó irodalom elérhető, de a könyvek közül sem mindegy, hogy mit választunk. Sok könyv részletesen ír az esetleges komplikációkról, rendellenességekről. Ezekre csak akkor van szükség, ha orvosunk jelzi, hogy valami probléma van, ami részünkről tájékozódást vagy felkészülést igényel. Ha minden rendben halad, jobban járunk, ha olyan könyvet választunk, amelyből megtudhatjuk például, hogy mikor mekkora a baba, melyik szervei hol tartanak épp a fejlődésben, és mire van szüksége tőlünk, vagyis mit együnk, mennyit mozogjunk. Az interneten is sok alkalmazás található, amelyekkel naprakész tájékoztatást kaphatunk babánk fejlődési szakaszairól és igényeiről.

Válasszunk körültekintően orvost!

Nem szerencsés olyan orvosnál szülni, aki folyton rohan, akinek nincs ideje válaszolni a kérdéseinkre. Érdemes az elején tisztázni, hogy mely esetekben hívhatjuk őt telefonon - szükség lehet rá. Mindennél fontosabb azonban, hogy feltétel nélkül meg tudjunk bízni az orvosunkban. A szülés nagyon kiszolgáltatott helyzet, és előfordulhatnak váratlan események. Fontos, hogy mindig teljes biztonságban érezzük magunkat, akármi történjen is. Mindenképp nézzük meg, hogy a nekünk szimpatikus orvos milyen kórházban fogja levezetni a szülést, ott megtalálhatóak-e azok az eszközök és módszerek, amelyeket szeretnénk igénybe venni a szülés alkalmával!

Nézzük meg alaposan a kórházat!

Első szülésnél az ember nem tudja felmérni, mennyi minden múlik a kórházon. Fontos tudni, mekkorák és mennyire komfortosak például a szobák. Van-e esetleg mód privátszoba bérlésére, és milyen a látogatási rend. Jobb, ha előre felkészülünk, és semmi nem ér bennünket váratlanul, amikor kimerülten fekszünk a több órás vajúdás után. Fontos ismerni a kórházi protokollt is. Mire számíthatunk például, ha elfolyt magzatvízzel érkezünk, hány nap túlhordás után indítják be a szülést, hány napig kell bennmaradni a kórházban, hányan lehetnek bent velünk a szülőszobán. Az ezekre vonatkozó szabályok ugyanis kórházanként eltérhetnek. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy mennyi időt tölthet bent az édesapa a szülés után, vagy éppenséggel mennyire segítőkészek a nővérek. Tudjuk meg, hogy a babát be lehet-e hozni magunk mellé a szobába, elfér-e az ágy mellett a gurulós kocsi!

Mindenkinek mások az igényei. Van, akinek az fontos, hogy beadhassa a babát éjszakára a nővérekhez, és tudjon pihenni, van, aki szeretné befektetni maga mellé az ágyba. Először is gondoljuk végig, hogy nekünk mi esne jól ebben a helyzetben, mivel nemcsak az fontos, hogy az általunk választott kórház mit tud nyújtani, hanem az is, hogy ez mennyire illik az igényeinkhez!

Ne kürtöljük azonnal világgá, hogy terhesek vagyunk!

A terhességek közel negyede vetéléssel végződik még a 12. hét előtt. Csak azoknak beszéljünk várandósságunkról az első trimeszterben, akiket abba is be szeretnénk vonni, ha esetleg nem maradna meg a baba. Nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, ha a fél világgal megosztjuk az örömhírt, és később magyarázkodnunk kell, hogy miért nem nő a pocakunk.

Jól válasszunk szülésfelkészítő foglalkozást!

A legtöbb kórházban van mód ilyen foglalkozáson részt venni. Szerencsés, ha ezt helyben tesszük meg, és megismerkedünk a szülésznőkkel. Ha kicsit alternatívabb a hozzáállásunk, és dúlát választunk, tegyük ezt is körültekintően. Ők inkább a szülés lelki részében nyújtanak támogatást, és fontos tudnunk, hogy nem helyettesítik a szülésznőt, aki a vizsgálatokban is részt vesz és ápolói feladatokat is ellát. Kórházi szülés esetén csak akkor segíthet bennünket dúla, ha az adott intézmény beenged plusz egy főt a szülőszobába az egyébként megszokott egy fő kísérőn kívül. A barátnők ajánlása ebben az esetben csak akkor működik, ha olyantól kapjuk, akivel nagyon hasonlóan gondolkodunk a szülésről. Előfordul, hogy ugyanazzal a segítővel teljesen más tapasztalatunk lesz, mint annak, aki ajánlotta, ha nem egyeznek az igényeink.

Ha indokolt, vegyük igénybe a kiegészítő vizsgálatokat!

Egy átlagos várandósság alatt rengeteg kötelező vizsgálat - vérvételek, ultrahangok, CTG - várható. De ezek mellett megannyi extra vizsgálat is igényelhető. Van "babamozi", azaz 4D ultrahang, amely nemcsak hasznos (főleg, ha nagyon tapasztalt ultrahangos szakembert választunk), de nagy élmény is, főleg az első babánál. Szükség, illetve igény esetén lehetőség van komoly és részletes vérvizsgálatra is, amellyel az amniocentézis pontosságát megközelítő bizonyossággal ki lehet zárni rengeteg potenciális genetikai rendellenességet.

Válasszunk olyan kórházat, ahol van PIC!

A PIC, azaz a Perinatális Intenzív Centrum az az osztály, ahol a babánkat azonnal ellátják, ha korábban érkezik a tervezettnél, illetve ha valamilyen komplikáció lép fel a szülés során. Nagyon szerencsés, ha a kórház, ahol szülni tervezünk, rendelkezik ilyen osztállyal, mert az időfaktor ilyenkor nagyon fontos. Ha a kórházban nincs PIC, a babának viszont mégis oda kell kerülnie, akkor előfordulhat, hogy napokig külön kórházban leszünk tőle.

Ne hagyjuk az utolsó hónapra a gyerekszoba kialakítását!

Bár az első trimeszter a legtöbbeknél sok kellemetlenséggel jár, a másodikra inkább az energikusság jellemző. Ezért sokan a végsőkig dolgoznak, és úgy tervezik, hogy majd a kilencedik hónapban intézik a bevásárlást és a gyerekszoba kialakítását. Arra viszont nem számítanak, hogy Magyarországon átlagosan minden tizedik újszülött a 37. hét előtt jön világra. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a végén már nem leszünk annyira energikusak sem. A baba sokszor úgy helyezkedik el, hogy akadályoz minket a mozgásban, továbbá sokkal gyakoribb a lábduzzadás, a vizesedés és a görcsölés is. Általában reggel nagy tervekkel indítjuk a napot, majd két óra elteltével belátjuk, hogy nem megy már nekünk ez a tempó.

Fogadjunk szülésznőt!

A közhiedelemmel ellentétben nem az orvos tölti velünk a legtöbb időt a szülés alatt, hanem a szülésznő. Az orvos elsősorban a méhszáj vizsgálatára jön be, ha a szülés lassan halad, van, hogy csak 1-2 óránként. Amikor a kitolási szakaszhoz érkezünk, akkor lesz aktív szereplője a szülésnek. Szülésznőnk viszont végig velünk van és támogat bennünket. Mivel ilyenkor mindenki nagyon kiszámíthatatlanul reagál a támogatásra, nagyon fontos, hogy olyan személy legyen velünk, akivel jó a kapcsolatunk. Ehhez elengedhetetlen, hogy már a terhesség alatt megismerjük és felkérjük segítőnket. Lehet a szülésznő kiválasztásával kezdeni, és tőle megkérdezni, melyik orvossal szeret a legjobban együtt dolgozni, vagy fordítva is. Ha nem választunk, az éppen jelenlévő szülésznők egyike fog segíteni nekünk a vajúdás során.

Ha dúlát szeretnénk választani, fontos tudni, hogy a kórházban nem dolgoznak dúlák, csak olyan orvosok, akik együttműködnek külsősökkel. Ők vajúdás közben segítik a légzéstechnikát, masszíroznak, lelki támogatást nyújtanak.

Ne stresszeljünk!

Talán ez a legnehezebben követhető tanács az összes közül. Ha ez az első terhességünk, nyilván rengeteg lesz az izgalom és a váratlan helyzet. Engedjük meg magunknak az időközönként fellépő kétségbeesést, a hormonok által okozott hangulatingadozást. Hiába járunk kismamajógára, ezeket nem tudjuk megúszni. Ha zokogunk egy reklámon, vagy az éjszaka kellős közepén kívánjuk meg a grillcsirkét, gondoljunk arra, hogy milyen jó lesz ezt majd elmesélni a gyermekünknek.