Korovavírus: nem olvassák le a fogyasztásmérőket

Magyarországon is egyre jobban terjed az új típusú koronavírus. A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb ember egészségét megóvjuk. Épp ez a célja az E.ON-nak és az Elmű-Émász-nak is.

Ez változik

Mint írták, az ügyfelek, a munkatársak, a partnerek és a hozzátartozók védelmében ideiglenesen felfüggesztik az áram- és a gázfogyasztásmérők leolvasását, a szolgáltatások biztonságát azonban a vészhelyzet ideje alatt is garantálják majd. A szolgáltatók a koronavírus-helyzet megoldódásáig azt kérik az ügyfelektől, hogy a fogyasztásmérők állását elektonikusan (például az online ügyfélszolgálaton, mobilapplikáción keresztül vagy sms-ben) adják meg. Azonban csak azoknak kell beküldeni ezeket az adatokat, akiktől a cégek külön kérik.

A vállalatok egyébként már korábban is igyekeztek lecsökkenteni a személyes ügyfélfogadások és ügyintézések számát, hogy mérsékeljék a koronavírus-fertőzés kockázatát. Az eddigi tapasztalatokról azt írták, az ügyfelek teljes megértéssel és nyitottsággal fogadták az online ügyintézés előtérbe kerülését.

Az Elmű-Émász kiemelte, a koronavírus okozta helyzet rendeződéséig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áramot - tartós számlatartozás esetén sem.

Lejárt okmányok

A koronavírus-járvány miatt azonban nemcsak a közműszolgáltatók, hanem a biztosítók is elnézőbbek. Az elmúlt napokban a sajtóban találgatások jelentek meg arról, hogy amennyiben lejárt műszakival közlekedő autós okoz balesetet, akkor az általa okozott kárt vajon megtéríti-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása. A tévhitek és az aggodalmak eloszlatása érdekében a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kijelentette, hogy a biztosítótársaságok a veszélyhelyzet idején, illetve azt követően 15 napig elfogadják a lejárt okmányokat is. Nagyon fontos azonban, hogy továbbra is minden gépjárművezetőnek rendelkeznie kell érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.

