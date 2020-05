Koronavírus: elmaradhat a baby boom

"Riasztó a karantén hatása arra, mennyire érzik kiszámíthatónak és békésnek az életüket az emberek" - mutatott rá dr. Elisabetta Micelli, a Firenzei Egyetem Careggi kórházának szakembere, a tanulmány egyik szerzője. Hozzátette, jól látható, hogy a lezárások alatti mentális jólét erős kihatással van a babavállalási kedvre is. Kutatótársaival azok után jutottak erre a következtetésre, hogy egy online felmérés során közel 1500 fogamzóképes korú, egy évnél hosszabb ideje tartó heteroszexuális kapcsolatban élő nővel és férfival készítettek interjút az olaszországi lezárások első három hete során.

Félelem a betegségtől és a pénzügyi gondoktól

Hogyan védekezzenek a kismamák a járványhelyzetben? Részletek itt.

A válaszadók több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem szeretne gyermekvállalásba kezdeni a pandémia ideje alatt. Mi több, azok egyharmada is megváltoztatta korábbi döntését, akik a járvány kitörése előtt még próbálkoztak a fogantatással. Ami az okokat illeti, a legtöbben a jövőbeli várható pénzügyi nehézségeket és a COVID-19 terhességre kifejtett lehetséges következményeit említették nyomós ellenérvként.

A koronavírus-járvány sokakat elriaszt a gyermekvállalástól. Fotó: Getty Images

Eközben a megkérdezettek mintegy egytizede kifejezetten a karantén alatt jutott arra az elhatározásra, hogy szívesen látna egy újszülöttet a családban. Az esetek felében ezt azzal indokolták, hogy változást szeretnének az életükben, de sokan mondták azt is, hogy szükségük van valamilyen pozitív élményre. Mindazonáltal az elhatározást csupán elvétve követték tettek: alig minden hatodik érintett próbálkozott párjával ténylegesen is a teherbeeséssel a vizsgált időszakban. Dr. Gianmartin Cito kutató szerint ennek hátterében is vélhetően a fertőzés várandósságra kifejtett hatásai és a járvány gazdasági következményei miattifélelemállhat.

Egészen más a helyzet azok körében, akik a járvány előtt is szerettek volna már gyermeket, erről pedig a vírus megjelenése után sem tettek le. Ők is az összes megkérdezett nagyjából egytizedét tették ki. A szakértők szerint ezen esetekben a jövőbeni lehetséges termékenységi gondok okán érzett félelem az, amely mint motiváció meghaladta a COVID-19 kapcsán fellépő aggodalmak súlyát.

A tanulmány egyben felmérte a résztvevők szexuális aktivitását is. Azon válaszadók kétharmada (66,3 százaléka), akik sem a járvány alatt, sem közben nem szándékoztak gyermeket vállalni, nem számolt be csökkenésről a szexuális együttlétek számában. A gyermekre vágyó párok 60 százaléka folytatta a járványtól függetlenül is a babaprojektet, egyben ők sem éreztek visszaesést az aktusaik számában.

Forrás: eurekalert.org

"Azt éli meg az ember, hogy csak sodródik, és nem rajta múlik az, hogy mi fog történni. Ez egy komoly lelki teher, ami minden embert megvisel, kit jobban, kit kevésbé" - fogalmazott Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta az nlc.hu-nak nyilatkozva. Ő szintén úgy foglalt állást, hogy a gyerekvállalás alapja a biztonságérzet. "Biztosra vehetjük azt, hogy kilenc hónap után jóval kevesebb gyerek születik majd. Abban az esetben, ha enyhül a bennünk lévő félelem, hogyha már megtanultunk együtt élni ezzel a vírussal, és újra azt érezhetjük, hogy befolyással vagyunk a saját életünkre, akkor a krízisfaktor enyhülni fog bennünk, és nem lesz ekkora hatással a gyerekvállalással kapcsolatos döntésünkre" - tette hozzá. Az interjút teljes egészében ide kattintva olvashatja el.