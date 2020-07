A védőnőket gyakran emlegetik a szülők elsőszámú támaszaiként, de még inkább nevezhetnénk a kisbabák védőangyalainak. A szakemberek azon túl, hogy elvégzik a szükséges státuszvizsgálatokat, hasznos információkkal is ellátják a családokat a gyermek fejlődésével, a neveléssel, valamint az elengedhetetlen vizsgálatokkal és oltásokkal kapcsolatban. Emellett pedig lelki támaszt is nyújtanak az édesanyák és édesapák számára.

Idén Sándorné Csamári Éva kapta a legtöbb szavazatot. Fotó: MAVE

A védőnők fontos szerepét a Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) 2011 óta minden évben szakmai elismerésekkel honorálja, a Sudocremmel közös pályázatukban pedig a szülők választottját díjazzák. "A kitüntetésben részesülő védőnők sokat tesznek a védőnői hivatás társadalmi és szakmai megítélésének javításáért. Nem titkolt szándékunk a díjjal, hogy megismertessük a lakossággal a Magyar Örökség Díjas, hungarikumként jegyzett szolgálat védőnőinek mindennapjait, azt, hogy a védőnői gondozás azonnali és közvetlen hatással van a családok életére, amely egy folyamatos és személyre szabott tevékenység" - mondta Csordás Ágnes, a MAVE elnöke. "Szeretnénk felhívni a figyelmet a Védőnői Szolgálat értékeire, és nagy öröm lenne számunkra, ha minél több fiatal nő választaná ezt a szép hivatást" - fűzte hozzá.

Kőbányai védőnő lett az év közönségdíjasa

A szülők ebben az évben is lelkesen támogatták kedvenc védőnőjüket. Idén minden korábbinál több, mintegy 31 ezer szavazat érkezett be az elismerésre javasolt szakemberekre. Végül egy kőbányai védőnő, Sándorné Csamári Éva lett a kampány közönségdíjasa. A 236 jelölt közül ő kapta a legtöbb szavazatot. "Immár három generáció nőtt fel a kezem alatt. Az első újszülöttek, akiket gondoztam, jelenleg már nagyszülők, de most is van négy család, ahol a nagymamának, az anyukának és jelenleg a gyermekeiknek is én vagyok a védőnője" - mesélte a díjazott. Mint mondta, örömmel segíti a szülőket a tanácsaival.

A családok mellett, jóban-rosszban

"A család mellett vagyok jóban-rosszban, szinte családtaggá válok. Nem egy kisgyermek szólít mamának, aminél nagyobb elismerést nemigen kaphatnék" - mondta Éva, akinek ez a szakma jóval többet jelent puszta munkánál. Úgy fogalmazott, a mai napig ugyanolyan lelkesen kíséri végig a babák értelmi, érzelmi és szociális fejlődését a fogantatástól kezdve egészen az iskolás korukig.

A MAVE minden évben a védőnők napján, június 13-án egy nagyszabású ünnepség keretében adja át elismeréseit, azonban a pandémiás helyzet miatt a hivatalos ceremónia idén szeptember 18-ára tolódott. A díjakat 7 kategóriában - nagyváros, kisváros, kistelepülés, családvédelmi szolgálat védőnője, szakmai vezető védőnő, iskolavédőnő és közönségdíjas - adják át.